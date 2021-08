Casemiro también habla sobre Mbappé: "Todos sabemos de su calidad"

Casemiro tampoco ha podido evitar hablar de Kylian Mbappé. El jugador del PSG está ante las horas clave para resolver su futuro. El francés sigue pendiente de que el club galo acepte la oferta del Real Madrid y los blancos le han dado un límite de horas para refrendar el acuerdo: el próximo lunes. El brasileño ha remarcado la gran calidad del todavía futbolista parisino y espera que las cosas se resuelvan pronto para poder ser más claro con el que desea que sea su compañero.

"No hay que hablar de jugadores que no están con nosotros. La calidad de Mbappé... siempre se puede hablar y siempre queremos hablar. No es nuestro jugador así que no podemos decir mucho". De momento, sigue sin producirse el "sí", pero tampoco el "no". Kylian Mbappé ha entrenado este sábado con el resto del equipo en el que ha podido ser su último entrenamiento con el equipo francés, pero no sabrá hasta este domingo si va convocado para el encuentro frente al Reims.

La entidad dirigida por el emirato de Catar está tensando la cuerda. El objetivo es retorcer a los blancos en busca de más dinero o que el propio Mbappé salga públicamente a decir que quiere irse ya, una circunstancia que es real aunque no ha salido de su boca ante un micrófono, para que quede como el 'malo' entre la afición parisina. El Real Madrid se mantiene tranquilo, aunque quieren que el traspaso se cierre ya, no durante los últimos días de mercado.

Kylian Mbappé, en un entrenamiento del PSG en la temporada 2021/2022 Reuters

El Real Madrid confía en que este pulso se aclare en las próximas horas. El acuerdo con el jugador es total, por lo que la pelota está en el tejado del PSG. Tienen que decidir si dejan salir a Kylian Mbappé ahora obteniendo esos 180 millones o en enero sin recibir ni un solo euro. La tensión es máxima, desde la prensa francesa se filtra que están intentando convencer al jugador con que esta cantidad es simbólica para que parezca que los blancos han hecho todo lo posible; pero este también sabe que en la capital de España le esperan con los brazos abiertos.

