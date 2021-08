Ancelotti niega el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid: "Nunca me he planteado ficharle"

Carlo Ancelotti ha tomado la palabra tras saltar el rumor de su supuesta petición al Real Madrid sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo. El técnico italiano, a través de su cuenta personal de Twitter, ha desmentido la información que salió a la luz este lunes en El Chiringuito de MEGA.

"Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante", aseguró Ancelotti en un tuit publicado al día siguiente de salir a la luz el rumor que ahora queda totalmente desmentido.

El futuro de Cristiano Ronaldo, por tanto, no pasa por el Real Madrid. Florentino Pérez ya lo dejó claro meses atrás: "No volverá porque tiene contrato con la Juventus y ya no tiene sentido. Lo quiero mucho, nos ha dado mucho pero no tiene sentido que vuelva", dijo en el plató de El Chiringuito en abril.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid August 17, 2021

Portazo para Cristiano a cualquier opción de fichar por el Real Madrid. El portugués estaría buscando una salida de la Juventus antes de que se cierre el presente mercado de fichajes dentro de 14 días. En los últimos días también ha salido a la luz un supuesto interés en fichar por el Manchester City o, incluso, el PSG en caso de que Kylian Mbappé pusiera rumbo al Real Madrid.

"Miramos hacia delante"

De hecho, el nombre de Mbappé también tendría mucho que ver con el tuit que ha colgado Ancelotti. Es clave el final de su mensaje: "Miramos hacia delante". Y es que el Real Madrid tiene claro desde hace bastante tiempo que el delantero francés es el futbolista ideal para liderar el nuevo proyecto del equipo. La duda está en si se enfundará la camiseta blanca este mismo verano.

