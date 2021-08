Ancelotti: "Nacho es un defensa pesimista"

Gran puesta en escena del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Los blancos cosecharon la primera victoria de la temporada gracias a que Karim Benzema consiguió un doblete y Nacho Fernández completó su gran partido marcando un tanto. Los merengues arrancan la campaña con una sonrisa y el italiano con un triunfo que refuerza la confianza de este nuevo proyecto. En rueda de prensa, el transalpino confirmó las buenas sensaciones que ha dejado la entidad de Concha Espina.

Hazard y Alaba

"Ha hecho muy buen partido. La primera parte ha sido un poco lenta, en la segunda hemos tenido más ritmo. Hazard ha cumplido, estaba vivo como Bale. Era difícil encontrar posición entre líneas, por eso ellos han tenido más dificultades. El lateral izquierdo puede ser Alaba, Marcelo, Mendy, Miguel o Nacho. Creo que en el futuro va a cambiar, porque Alaba puede jugar muy bien como central".

Bale, Benzema y Hazard

"Más comprometido no lo sé. No estaba aquí antes. El equipo ha trabajado bien en toda esta pretemporada. No ha habido ningún jugador vago. Creo que Bale va a mejorar. Su condición no es del todo óptima. Le veo bien, motivado".

Rueda de prensa de Carlo Ancelotti tras el Alavés - Real Madrid

El camino

"Hemos jugado un partido donde en la primera parte no hemos tenido una gran intensidad y en la segunda sí. El gol de Karim ha abierto espacios. Lo que queremos es jugar un partido con intensidad con y sin balón. Tenemos calidad para hacerlo".

Vini

"Le he dicho que es muy difícil encontrar un delantero que marque al primer toque. Donde tiene que estar es en el área y es lo que ha hecho hoy. Es un jugador que desborda los partidos con su calidad".

Benzema

"Significa la finalización del equipo, leer muy bien las situaciones del partido. Es un jugador que decirle delantero me parece poco para él. Es un jugador muy completo con una gran personalidad. Si tengo que compararlo con el Karim de hace cinco años, es un jugador más completo y con más personalidad".

Primera parte

"La salida desde atrás era lenta, tenía que ser más veloz. No hemos tenido coraje para presionar arriba. Tenemos defensas muy rápidos, podíamos utilizar la presión más arriba. Tenemos que trabajarlo más".

Nacho

"Muy bien, como siempre. Tiene la capacidad para estar concentrado 90 minutos. No todos los defensas lo pueden hacer. Hay dos tipos de defensas en el mundo, el optimista y el pesimista. Él es pesimista porque piensa que alguien puede fallar y por eso está tan concentrado".

