Los grandes de Europa guardan sus comodines por Haaland

"Espero que nadie pague ese dinero por una persona", decía Haaland hace unos días cuando le preguntaban por la supuesta oferta del Chelsea por él de 175 millones de euros. El delantero noruego, afirmaba, además, que en sus planes no entraba dejar el Borussia Dortmund este verano.

"En primer lugar, me quedan tres años de contrato. Estoy disfrutando de mi tiempo aquí. Pero, por supuesto, el trofeo de la Copa era importante porque eso es lo que quiero", aseguraba el nórdico. Una línea que han seguido desde el club aurinegro a lo largo de estos últimos meses.

Desde el Borussia Dortmund no se han cansado a la hora de insistir en que Erling Haaland no está en venta. "Leí al respecto, pero para nosotros nada ha cambiado: tenemos planes con Erling para la próxima temporada, él y su agente lo saben. Lo esperamos de regreso esta semana", decía Sebastian Kehl en declaraciones para Sky Alemania.

Si no hay sorpresa de última hora, el delantero nórdico formará parte de las filas del conjunto de Dortmund durante la nueva temporada 2021/2022. Y eso que desde la Premier League varios equipos afilan sus armas para intentar su incorporación antes del próximo 31 de agosto. Mientras que en el Real Madrid, la hoja de ruta es diferente a la de los gigantes ingleses.

Distintas planificaciones

Manchester City y Chelsea son dos de esos clubes de la Premier League que siguen muy de cerca cualquier novedad en torno a la situación de Erling Haaland. Estos dos equipos tienen una estrategia similar y esa no es otra que los millones. Ambas instituciones pueden presumir de un fondo económico enorme y para ninguno sería un problema tentar al jugador, a su círculo y al propio Dortmund con la chequera.

Aunque Sebastian Kehl, en unas posteriores declaraciones a las anteriormente citadas, expresó que no había opción a una posible venta. "Hemos insistido mil veces en que no queremos regalar a Haaland y en que no le venderemos este verano, pero vemos que, de todas formas, no cambia nada digamos lo que digamos", afirmó en Bild.

Haaland habla de locura con esas cifras y el Borussia Dortmund, como los clubes de Alemania, no se suelen dejar seducir por los clubes de jeques o multimillonarios extranjeros. Tal vez por eso, el Manchester United intenta utilizar una estrategia diferente.

Los diablos rojos quieren convencer al internacional noruego a partir de la figura de su entrenador. Solskjaer y Haaland ya coincidieron en el Molde y desde Mánchester pretenden que el técnico sea el enlace para atraer al jugador hasta Old Trafford, así al menos se destaca en la prensa británica.

En cuanto al Real Madrid, ese hilo entre Haaland y el club blanco pasa por otro nombre propio: el de Odegaard. El centrocampista noruego ya ha confirmado que ha hablado sobre el conjunto merengue con su compatriota y amigo. Cuando se le preguntó si le gustaría jugar junto a Erling en el Santiago Bernabéu, lo tuvo claro: "Por supuesto. Le pregunto a veces sobre ello, pero no dice demasiado acerca de su futuro. Al menos, nada que vaya a compartir con vosotros aquí". La semilla está puesta.

