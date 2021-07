Rodrygo: "Es solo el comienzo, queda mucho por venir"

Rodrygo fue uno de los protagonistas del amistoso que disputó el Real Madrid ante el Rangers de Gerrard en Glasgow. El extremo brasileño marcó el único gol de los blancos, pero no fue suficiente ya que aunque fue el tanto que abrió la lata, después le sucedieron otros dos del rival.

Lo que nadie le puede quitar a Rodrygo es el golazo que marcó. La contra la inició Odegaard y el balón le acabó cayendo en los pies al ex del Santos. El joven futbolista se internó en el área por el flanco izquierdo del ataque y aunque con ayuda de un defensa del Rangers, su definición fue perfecta para colocar el 0-1 en el luminoso.

El jugador presumió de gol en las redes sociales y también quiso mandar un mensaje al madridismo: "¡Es el comienzo de una nueva temporada, queda mucho por venir! ¡Seguimos trabajando duro y con total dedicación!". Hay que recordar que no hubo declaraciones en el postpartido.

Rodrygo tiene ganas y lo está demostrando. En su tercera temporada en el Real Madrid, el futbolista quiere ganarse un hueco importante, después de dos temporadas con un mayor o menor protagonismo a las órdenes de Zidane, el futbolista tiene ante sí un nuevo inicio con Ancelotti como entrenador.

El momento de la verdad

El fútbol no espera a nadie y hay jugadores que acaban siendo eternas promesas que nunca llegan a explotar. Este no parecer ser el caso de un Rodrygo Goes que ha demostrado en estos dos primeros cursos de blanco tener gol, pero al que todavía se le pide una mayor regularidad, tanto en el juego como en el aspecto goleador. Aunque eso sí, nadie le puede quitar el particular idilio que ha mantenido con la Champions League.

