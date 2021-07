La décima de Modric y el reto de volver a reinar con el Real Madrid

Luka Modric se ha incorporado a los entrenamientos del Real Madrid después de disfrutar de unos días de vacaciones tras acabar su participación en la Eurocopa. El centrocampista no pudo repetir el éxito del Mundial de Rusia con la selección de Croacia, aunque volvió a demostrar que pese a ser todo un veterano, tiene cuerda para rato.

Algo que celebra el Real Madrid, que sigue confiando en el de Zadar incluso más que el primer día. Fue en el verano de 2012 cuando el conjunto merengue llegó a un acuerdo con el Tottenham para el traspaso del futbolista, quien llegaba avalado por un José Mourinho que insistió en su fichaje.

El inicio para él no fue sencillo. Las portadas en su contra se sucedían. "42 millones para tapar vergüenzas", destacaba el diario Sport. "'Peluka' Modric, fichaje de medio pelo", escribían en Mundo Deportivo. Nueve años después, el croata es uno de los jugadores más respetados del planeta fútbol y, además, ganador del Balón de Oro en 2018.

Modric, ganador del Balón de Oro 2018 Reuters

Sea como fuere, todo lo que ha pasado le ha llevado a este punto: al comienzo de su décima temporada como jugador del Real Madrid. Modric continuará vistiendo de blanco como mínimo hasta junio de 2022 después de firmar su renovación con el club de Concha Espina el pasado mes de mayo.

Su renovación era prácticamente un secreto a voces. Modric quería seguir en el Real Madrid y no hubo ningún problema para alcanzar un acuerdo por una temporada más. Hay que recordar que la política del club es que cuando un jugador ya supera la frontera de cierta edad, los nuevos contratos van de año en año.

La 10ª de blanco

El jugador no ocultó su satisfacción por seguir de blanco: "No hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y no hay mejor sensación que estar jugando en el Bernabéu. Todos quieren llegar al Real Madrid y yo he tenido la suerte de estar aquí, voy a cumplir el décimo año y no hay nada mejor que representar a este gran club. Han sido nueve años de sueños y espero que la décima temporada sea también especial".

Modric no se esperaba estar diez años en el Santiago Bernabéu: "Es algo increíble". "Llegué aquí casi con 27 años y lo último que esperaba era estar tantos años en este gran club, donde la exigencia es máxima y siempre tienes que estar al nivel más alto posible para merecer seguir. Estoy muy contento y orgulloso de seguir un año más en este club", dijo tras renovar.

Modric celebra su gol con el Real Madrid en El Clásico LaLiga

El objetivo en esta décima temporada en la casa blanca es muy claro: volver a ganar un título. Después de un curso en el que no se consiguió levantar ningún trofeo, en el Real Madrid son conscientes de que deben reconducir el camino. Por el momento, en el club se mantienen pendientes de la 'Operación Salida', mientras que en el capítulo de llegadas tan solo se ha confirmado el fichaje de Alaba -a la espera de lo que pase con Mbappé-.

Para lograr levantar un título a lo largo de la 2021/2022, la figura de Modric vuelve a colocarse como clave. Con Odegaard en la plantilla para ir dándole un respiro, el de Zadar podría ir dosificándose, aunque si algo ha demostrado es que los años pasan, pero él sigue dejándolo todo en el campo. Solo hay que revisar sus números del curso pasado: 3.721 minutos, 48 partidos, 6 goles y 6 asistencias.

