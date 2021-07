Take Kubo, emperador de Japón en Tokio 2020: héroe en el estreno del torneo

Takefusa Kubo anotó el gol de la victoria para que Japón superase a Sudáfrica por 1-0 en su primer partido de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. el jugador del Real Madrid de 20 años rompió el empate que imperaba en el marcador con un potente disparo desde dentro del área en el minuto 71 que entró por el poste. Un auténtico golazo para empezar este torneo con buen pie y destacarse como el líder de la selección nipona.

Un estadio vacío no es como los atletas japoneses se imaginaron compitiendo por primera vez en Tokio, pero el silencio se rompió con ese increíble disparo de Kubo. El jugador del Real Madrid estaba liderando el ataque nipón con su velocidad y desborde. Estuvo a punto de abrir el marcador con un lanzamiento de falta en la primera mitad, pero el marcador no se movió hasta que no se sacó de la varita este truco de magia en forma de gol.

Si hay que describir el gol de alguna manera, es que la jugada fue al más puro estilo Arjen Robben. Arrancó desde la banda derecha después de recibir el balón escorado. Desbordó hacia el interior, encarando al defensa y consiguiendo el espacio necesario para poder cargar su pierna. Una vez acomodado en velocidad, le pegó con su pierna izquierda hacia el palo largo del portero. El balón rebotaba en el obstáculo para meterse dentro de la portería y firmar uno de los tantos más bonitos del día.

Take Kubo, durante el partido ante Sudáfrica REUTERS

La selección japonesa mereció ganar y, aunque por la mínima, así lo hizo. Pero si sucedió fue por el rendimiento de un Take Kubo que acapara todos los focos de su equipo. El hecho de ser jugador del Real Madrid no sale barato en cuanto a la presión mediática. El atacante la está aceptando, se ha echado el equipo a sus espaldas y parece que está decidido a demostrar en este torneo olímpico que la Primera División le tiene que dar una oportunidad más importante.

Su futuro

El nipón se incorporará a la plantilla del Real Madrid hasta mediados de agosto, con la temporada ya empezada o a punto de hacerlo. El italiano, por tanto, apenas tendrá tiempo para valorar si quiere contar con él la próxima temporada. Aún así, esta cuestión está prácticamente descartada por el asunto de los extracomunitarios. La línea trazada para el futuro de Kubo, a falta de tener una conversación con Ancelotti, pasa por otra cesión.

El nombre de equipo que más está sonando para acogerle es la Real Sociedad. El club donostiarra habría contactado ya con el entorno del jugador japonés y habría transmitido su interés al Real Madrid en busca de su cesión. El futbolista vería con buenos ojos jugar allí la próxima temporada. Mientras tanto, México aparece en el horizonte para un Kubo que ha dado su primera exhibición en el torneo. Ahí tendrá una nueva oportunidad para demostrar su valía y seguir siendo el emperador de la Japón olímpica.

[Más información: Kubo tiene destino favorito: la Real Sociedad quiere su cesión]

Sigue los temas que te interesan