Odegaard se despide del Arsenal y pone rumbo al Real Madrid

Martin Odegaard pasará a formar parte de la plantilla de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. El jugador noruego, que pasó la última mitad de la temporada cedido en el Arsenal, se ha despedido de los aficionados británicos en una pequeña carta publicada en redes sociales. El centrocampista, en este breve mensaje, destaca el cariño recibido y confirma que no continuará defendiendo los colores de los gunners en el Emirates Stadium.

El joven de 22 años ha dado las "gracias" por los últimos seis meses que ha vivido en Londres. "El tiempo que pasé con la familia del Arsenal siempre ocupará un lugar especial en mi corazón", ha destacado Martin Odegaard. Además, se ha acordado tanto de los integrantes del club como de todos los que conforman ese entorno que le ha ayudado a adaptarse a la competición británica.

"Gracias también a todos mis compañeros de equipo por los grandes momentos vividos dentro y fuera del campo. Os echaré de menos a todos", ha asegurado Odegaard en la parte final de esta pequeña publicación. Aficionados e incluso algún jugador de Arsenal han comentado la fotografía para mandar su particular mensaje de cariño al noruego, que en media acampaña ha sido capaz de situarse como uno de los nombres propios de la competición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martin Ødegaard (@odegaard.98)

Odegaard fichó por el Arsenal en calidad de cedido a finales del mes de enero. Zidane no le dio los minutos que él reclamaba y, como publicó EL BERNABÉU, pidió salir del Real Madrid temporalmente para no frenar su crecimiento. El técnico francés le pidió que se quedara en el equipo porque entraba en sus planes, pero finalmente ganó la decisión del jugador, que no tuvo problemas para encontrar ofertas.

En el Arsenal, Odegaard ha disputado un total de 20 partidos y ha conseguido anotar dos goles. Además, ha participado tanto en la Premier League como en la Europa League. En la competición continental llegó hasta las semifinales, donde un Villarreal que luego se proclamaría campeón echó a los de Arteta del torneo. El club inglés, contento con su rendimiento, ha intentado hacerse con sus servicios de forma indefinida con un fichaje, pero la decisión del Real Madrid siempre fue contar con Odegaard.

Mensaje completo

"Muchas gracias por estos 6 meses. El tiempo que pasé con la familia del Arsenal siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Quiero dar las gracias a todos los que forman parte del club y de su entorno por haberme hecho sentir parte de la familia desde el primer día.

Un agradecimiento especial a los aficionados, incluso sin vosotros en el estadio durante la mayor parte de la temporada, os sentí conmigo en todo momento. Un enorme agradecimiento al jefe y a su personal por todo lo que he aprendido durante mi estancia. Gracias también a todos mis compañeros de equipo por los grandes momentos vividos dentro y fuera del campo. Os echaré de menos a todos.

Gracias familia de los gunners. Siempre en mi corazón".

[Más información - Odegaard se reencuentra con Ancelotti: las claves de su futuro en el Madrid]