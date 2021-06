Hazard progresa adecuadamente: "Se siente muy fuerte físicamente"

Eden Hazard ha ido de menos a más en esta Eurocopa. En el último partido ante Finlandia, volvió a sentirse titular, aunque dio el susto con el golpe en su tobillo, en una jugada en la que los belgas pidieron penalti, aunque, finalmente, pudo volver sin problemas al terreno de juego.

Sobre él habló después un Roberto Martínez que se ha mostrado orgulloso por la mejora del futbolista: "Es la primera vez que le hemos visto los 90 minutos desde noviembre de 2019. Parece que está disfrutando con su fútbol, que se entiende con los jugadores que tiene alrededor".

El futbolista del Real Madrid todavía no ha marcado en el torneo continental europeo, pero de él ha destacado Roberto Martínez su "buena toma de decisiones" en el campo y también su "talento individual". Todo el mundo quiere volver a ver al mejor Hazard, aunque las críticas también están a la orden del día.

"Y si hay algo que no me preocupa de Hazard es su talento individual. Así que estoy muy contento de que esté evolucionando muy bien. Físicamente se siente muy fuerte y ahora tenemos unos cuantos días para preparar el siguiente partido y ver cómo se acomoda en la siguiente parte del torneo", ha asegurado el seleccionador de Bélgica.

Cada vez mejor

El futbolista ya habló antes del partido ante Finlandia sobre cómo se encuentra: "Nunca he dudado de mis cualidades, pero he dudado un poco de si estaré en forma al cien por cien en este torneo. Me rompí el tobillo tres veces. Puede que nunca vuelva a ser lo mismo que hace diez años cuando comenzó mi carrera, pero sé que si estoy en forma puedo demostrar mi valía en el campo. Es en lo que pienso".

El belga aseguró que se siente bien y que no está pensando en una "posible" nueva lesión tras todo lo que ha sufrido a lo largo de las dos últimas temporadas: "No pienso en una posible lesión. En los partidos hay contacto, es parte de mi juego, necesito tener contacto. Me he sentido bien en los dos partidos. No me presiono de más. Juego para ganar".

Eden Hazard, en un partido con Bélgica REUTERS

Hazard ha tenido que soportar algunos rumores sobre su salida del Real Madrid este verano por su bajo rendimiento en estos dos años. Pero él ya ha afirmado que su intención es continuar en la casa blanca: "El Madrid tiene una gran presión, pero también con Bélgica. No he jugado muchos partidos buenos en el Real Madrid, pero también quiero ser un líder allí".

