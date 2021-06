Gareth Bale avanza a octavos de la Eurocopa y demuestra que es un líder: "Estoy orgulloso"

La selección de Gales consiguió el billete para los octavos de la final de la Eurocopa al finalizar las tres jornadas del Grupo A. Los Dragones Rojos pasan como segundos de grupo y eso que en el último duelo ante Italia cayeron por 1-0, en el Olímpico de Roma, después del gol de Matteo Pessina.

Después del partido, Gareth Bale dio la cara como el capitán que es. Si algo está demostrando en esta Eurocopa el 'Expreso de Cardiff' son galones y es que nadie olvida su monumental arenga luego de la victoria de Gales frente a Turquía en la segunda jornada de la fase de grupos.

Si algo tienen los jugadores importantes es que dan la cara tanto en las buenas como en las malas. Aunque la derrota frente a la selección de Italia tampoco dejó un sabor tan amargo por el pase a octavos. Y es por esto por lo que Bale afirmó estar "orgulloso de los chicos".

Gareth Bale, con la selección de Gales en la Eurocopa 2020 Reuters

"Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil desde el principio, hubo que defender mucho, correr mucho y acabamos cansados", continuó diciendo el extremo en declaraciones para ITV Sport. "Queríamos intentar conseguir un resultado positivo, pero no ha podido ser, pero hemos acabado segundos de todos modos", agregó el galés.

Aaron Ramsey, otro de los jugadores más importantes de Gales, señaló que "durante largas fases fue un encuentro difícil", destacando que Italia es "un gran equipo", así como también el récord de la Azzurra: "Lleva 30 partidos sin perder y eso es todo un éxito".

"Una vez más, este equipo -Gales- demostró un gran carácter, nunca se puede cuestionar eso, ya que lo damos todo", sentenció un Ramsey que también aseguró que deben "ser más constantes en los partidos", a la vez que "tener un buen equilibrio" y ser más "compactos".

El Real Madrid

En la previa del partido, Bale fue preguntado, ante la posibilidad de quedarse en el Real Madrid durante la 2021/2022, por si se ve listo para ponerse a las órdenes de Ancelotti: "No me queda otra, será el técnico del Madrid y soy un jugador del Madrid".

"Lo que puedo decir es que tengo una gran relación con él y sé que lo hará muy bien en el Madrid", añadió un Bale que prefiere permanecer concentrado en la Eurocopa: "Yo he jugado poco este año, pero eso no supone que no pueda recuperarme bien. Hay que pensar partido a partido sin mirar más adelante".

