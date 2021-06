El Real Madrid volverá al morado para su camiseta titular en 2022

No han tardado en aparecer los rumores sobre la próxima camiseta del Real Madrid para la temporada 2022/2023. Aún no ha comenzado la 2021/2022, pero los especialistas de casacas ya están dando detalles sobre los diseños preparados para la campaña que precederá a la que todavía tiene que arrancar. Aunque no hay muchas certezas, hay una que ya están compartiendo. El portal especializado FootyHeadlines ha explicado que el equipo merengue volverá al morado.

La última vez que lució este color fue en la temporada 2016/2017. La camiseta visitante era completamente morada y con ella se cosechó la Champions League de Cardiff. El morado siempre ha estado emparentado al Real Madrid en las camisetas titulares de los '80 y los '90. Aún así, la más recordada es la de la temporada 1997/1998, con la que el conjunto merengue consiguió la octava 'Orejona' con aquel gol de Pedja Mijatovic ante la Juventus, el mismo rival que batieron los blancos la última vez que vistieron de morado.

Para la temporada 2022/2023, según publica el portal, Adidas optará por un color morado bastante pálido. El diseño exacto de la camiseta blanca / púrpura de esta próxima temporada para los partidos como local del Real Madrid no se conoce todavía. Está previsto que este uniforme se lance en mayo de 2022. No está cerrado al cien por cien, pero sí que le dan un alto porcentaje de posibilidades de que el púrpura regrese a la casaca merengue.

La camiseta del Real Madrid de la temporada 2007/2008

De momento, los seguidores del Real Madrid tienen que conformarse con la camiseta de esta temporada que está por llegar. Los blancos presentaron a comienzos de mes su primera equipación que esconde varios detalles como un homenaje a la plaza de Cibeles, lugar de reunión del madridismo en cada festejo de un título. Combina el color blanco con el azul marino y el naranja.

[Más información: Obras Santiago Bernabéu: la cubierta este se desplaza y así de espectacular luce]