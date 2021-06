Roberto Carlos: "¿Sergio Ramos? Habrá una conversación con el presidente"

El Real Madrid ya trabaja para organizar la plantilla de la próxima temporada. Por delante se espera que pueda haber algún fichaje, como el de Kylian Mbappé, y todavía está por resolver la continuidad de estrellas como Sergio Ramos. Sobre todo ello ha hablado Roberto Carlos, perfecto conocedor de lo que es el club merengue y que ahora trabaja en la entidad capitalina.

El exjugador, reconvertido en comentarista de las grandes citas en Realmadrid TV, e incluso portavoz del equipo merengue en sustitución de Butragueño en varias ocasiones, ha hablado en Onze Mondial sobre lo que cree que pasará en el conjunto madridista en las próximas semanas. Y una de sus grandes revelaciones es que habrá una reunión entre Sergio Ramos y Florentino Pérez para ampliar su contrato.

Roberto Carlos asegura en la entrevista que Ramos ahora "se está recuperando de una lesión", pero que está "seguro de que habrá una conversación entre Sergio y el presidente para llegar a un acuerdo" porque Ramos "es la imagen del club". "Veremos qué pasa", puntualiza el brasileño. Tal y como publicó EL BERNABÉU, Ramos aún no ha llamado al Real Madrid para indicar que acepta la oferta y en el club ya se conciencian de que abandonará el equipo en unas semanas.

Además, sobre su nueva labor en el club madridista, ha explicado cómo es su día a día. Entre risas, Roberto Carlos reconoce que vive más tranquilo que cuando estaba más cerca del césped y aprovecha para felicitar a Ancelotti por su vuelta. "Estoy muy feliz. Conoce bien el Madrid, el club. Es más fácil fichar a un entrenador así. Le deseamos todo el éxito que ha tenido en el pasado".

Los fichajes del Madrid

El brasileño también se ha mojado sobre los fichajes que puede realizar el Real Madrid. Y en esa lista hay un nombre por encima del resto como el de Kylian Mbappé. El francés acaba contrato con el PSG en 2022 y no quiere renovar. El club blanco, por su parte, le ve la próxima temporada entre sus filas. Sin embargo, hasta que el PSG no le ponga en el mercado no se podrá realizar ningún movimiento.

Bien lo ha recordado Roberto Carlos, que se ha declarado como "gran fan" del francés y ha agradecido su gesto de meterle en su once histórico. "Hablamos mucho de él en el Real Madrid", ha desvelado. "Sin embargo, tiene contrato con el PSG y nuestra filosofía es ante todo lo que quiere el jugador. Hasta ahora, no nos hemos acercado a ningún jugador con contrato".

Otra de las opciones es Haaland, que pasó de ser el favorito a ver cómo su salida del Dortmund se enfriaba por completo. El noruego es "un gran jugador" para Roberto Carlos que "durante los dos últimos años ha ido mejorando partido tras partido". Es, para él, el reflejo de algo más que "un excelente futbolista". Por eso, "cualquier club del mundo le querría".

