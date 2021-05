El Real Madrid es el club más valioso de Europa por tercer año consecutivo para la consultora KPMG

El Real Madrid sigue siendo una referencia mundial en el mundo del fútbol y del deporte. Ni siquiera la llegada de una pandemia mundial que lleva azotando el planeta y a la economía más de un año han podido con una de las instituciones más fuertes y dinámicas del planeta.

La prestigiosa consulta KPMG ha vuelto a poner de manifiesto el liderazgo de la entidad blanca al situarse al frente de un importante informe que recoge a los clubes de fútbol más valiosos de todo el continente europeo. Este estudio, denominado 'The European Elite 2021', vuelve a dar la razón al conjunto merengue y a su presidente, Florentino Pérez, en esa idea demostrada de que el Real Madrid sigue siendo el centro del universo futbolístico.

Lo es, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel económico y a nivel de valor como institución, no solo por lo que tiene y por lo que ha construido a lo largo de su exitosa historia, sino por todo lo que representa. Además, no solo llama la atención la continuidad en el liderazgo de los blancos, sino las amplias diferencias que sigue manteniendo con sus más inmediatos perseguidores, clubes referentes en toda Europa y en todo el mundo.

El Real Madrid ocupa el primer puesto de esta importante lista al estar valorado en un total de 2.909 millones de euros como entidad. En segundo lugar se encuentra su gran rival, el FC Barcelona, que le sigue de lejos con sus 2.869 millones de euros, mientras que completa el podio otro de los grandes iconos del fútbol europeo, el Manchester United. Los red devils ocupan la tercera plaza con un valor estimado de 2.661 millones de euros.

Esta clasficiación pone de manifiesto, no solo el liderazgo del Real Madrid en Europa, sino como el tirón del equipo blanco sirve también para que España siga siendo referencia mundial en materia futbolística. El Barça le acompaña ocupando las dos primeras posiciones de la tabla, siempre siguiendo la estela triunfal del conjunto merengue.

Líder en la adversidad

Este liderazgo del Real Madrid tiene un valor especial, además, al producirse en una época tremendamente difícil a nivel económico por culpa de la acción del coronavirus que roto los ingresos por parte de al entrada del público a los estadios y que también ha afectado enormemente a la venta de productos propios de los clubes.

De hecho, la consultora KPMG anuncia que todos los clubes han perdido en torno a un 15% de su valor por los efectos de la Covid-19. Aún así, los éxitos conseguidos en los últimos años por parte del conjunto merengue le sirve para seguir mandando en esta prestigiosa lista donde se encuentran los clubes más poderosos de toda Europa.

Junto con esos triunfos deportivos, el informe 'The European Elite 2021' destaca también los altos ingresos comerciales logrados durante temporadas pasadas por el club banco. Este importante estudio lanza también una esperanzadora perspectiva para el futuro del Real Madrid gracias a los nuevos ingresos que procederán de la actividad del nuevo Santiago Bernabéu, que se encuentra en una avanzada fase de su proceso de remodelación.

Los clubes más valiosos

1. Real Madrid: 2.909 millones de euros

2. FC Barcelona: 2.869 millones de euros

3. Manchester United: 2.661 millones de euros

4. Bayern de Múnich: 2.621 millones de euros

5. Liverpool: 2.284 millones de euros

6. Manchester City: 2.170 millones de euros

7. Chelsea: 1.875 millones de euros

8. PSG: 1.754 millones de euros

9. Tottenham: 1.708 millones de euros

10. Juventus: 1.480 millones de euros

11. Arsenal: 1.445 millones de euros

12. Borussia Dortmund: 1.220 millones de euros

13. Atlético de Madrid: 1.133 millones de euros

14. Inter de Milán: 877 millones de euros

15. Schalke 04: 502 millones de euros

