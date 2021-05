Carvajal y su gesto que dará que hablar sobre la ausencia de Sergio Ramos en la Eurocopa: "Eso ya... "

La ausencia de Sergio Ramos con la selección española en la lista de convocados pra la Eurocopa de este verano es la gran noticia del día. Nadie o casi nadie esperaba que el capitán del combinado nacional y del Real Madrid no estuviera en la gran cita continental, pero es la decisión tomada por Luis Enrique.

El seleccionador español ha dado a conocer la lista de 24 convocados y saltaba la sorpresa cuando pasaba de la zona de defensas a la de centrocampistas con una ausencia muy sonada, al del capitán Sergio Ramos. Efectivamente, el camero no iba a entrar en la lista porque era imposible su inclusión como centrocampista o delantero.

Era la gran noticia del día en el fútbol español y casi en el fútbol mundial porque España irá a la próxima Eurocopa sin su líder y su referente. A partir de ahí, surgían muchas preguntas en torno a la figura del camero, como si sabía ya la noticia de que no iba a jugar el torneo continental con España o si su baja tenía algo que ver con la entrada de Aymeric Laporte.

Lo que estaba claro es que su sustituto no estaba dentro del Real Madrid, ya que Nacho Fernández uno de los jugadores que se posicionaba para sustituirle tras su gran temporada en el equipo blanco, también se quedaba fuera de la lista. Una lista que ha tenido bajas muy sonadas de futbolistas que esperaban ir a la 'Euro'

El gesto de Carvajal

Quien no ha opinado sobre ello, aunque ha dejado un gesto bastante claro, es Dani Carvajal. El internacional español, que no estará tampoco con la selección por su última lesión, ha sido preguntado a la salida de la ciudad deportiva del Real Madrid por la ausencia de su compañero. Sin querer mojarse, la cara y la gestualidad le delataban completamente.

El lateral madrileño se ha mostrado sorprendido ante la decisión que ha tomado el seleccionador nacional de prescindir de los servicios de Sergio Ramos, quien tiene un gran valor futbolístico para el equipo español, pero también espiritual, ya que es el principal activo de una selección algo huérfana de líderes y referentes.

Carvajal no ha querido mojarse en exceso y ha soltado un inocente "eso a mí ya no me compete" mientras su cara mostraba una sorpresa muy clara, la que todos se han llevado cuando Luis Enrique terminaba con la línea de centrales y el capitán del Real Madrid no estaba. A Sergio se le ha podido ver entrenando por Valdebebas estos días, precisamente para intentar recuperarse a tiempo para esa Eurocopa.

Por su parte, Dani también habló sobre su propia recuperación, asegurando que va por buen camino, aunque sin prisa alguna, ya que el lateral blanco no tendrá ningún compromiso más hasta que empiece la pretemporada del Real Madrid, para cual todavía restan bastantes semanas en las que deberá descansar y trabajar para regresar al máximo después una temporada muy negativa para él.

