Zidane: "Estoy seguro de que el Real Madrid puede ser mejor equipo sin mí"

Llega el final de La Liga y el Real Madrid apura sus posibilidades de ganar el título. Para ello habrá que ganar al Villarreal y esperar un pinchazo del Atlético contra el Valladolid. Sea como sea, Zinedine Zidane analizó este viernes la despedida de la temporada y toda la actualidad que rodea al club blanco, que no es poca.

Zidane dirigió la última sesión de entrenamiento en Valdebebas, que estuvo protagonizada por la ausencia de Eden Hazard y la presencia de Sergio Ramos. Sobre ellos fue preguntado, ya que sus futuros también dejan serias dudas. Otro tema que tiene al madridismo en vilo es el futuro del propio Zidane.

Adiós a la temporada

"Es un día especial, es el último partido de una Liga con dificultades. Sabemos contra quién vamos a jugar, un equipo que lo está haciendo muy bien. Nos vamos a empeñar a conseguir los tres puntos".

Ganar La Liga o su futuro

"Lo más importante es el equipo, el partido de mañana y lo que queremos conseguir. Es la verdad. Para nosotros es únicamente la concentración en el partido de mañana. Con todo lo que ha pasado este año, nosotros vamos a hacer 90 minutos de nivel muy alto para conseguir la Liga".

Balance de la temporada

"En 2017 ganamos el último partido. Por eso es tan bonito el fútbol y la liga española. El balance es muy bueno. Lo importante es darlo todo, y creo que en el campo lo hemos hecho, los jugadores y toda la gente que trabaja para el equipo. Mañana veremos si es un 10 o un 9,5. Nosotros confíamos en darlo todo".

¿Hay decisión?

"Otra vez... Nosotros vamos a jugar mañana, eso es lo importante. tenemos tiempo de hablar de eso. No es el momento. Debemos poner toda la energía en el partido de mañana. Después de 37 jornadas no vamos a perder tiempo en hablar del próximo año. Nosotros es el partido de mañana, únicamente".

El vestuario quiere que siga

"Yo quiero muchísimo a mis jugadores. Ellos en el campo me han salvado, en el sentido de que los han dado todo siempre en todos los partidos. Que piensen eso para mí es muy bonito como entrenador".

Vuelve Sergio Ramos

"Sí, mañana va a estar con nosotros. Ha entrenado con normalidad y estará. Como siempre, el equipo lo vas a ver mañana".

¿Va a hablar con Florentino?

"No, nada. Solo me importa el partido de mañana. Lo importante no es lo que voy a hacer yo, es el equipo como siempre".

El cariño de la gente

"Me llega. Siempre me ha llegado. La gente siempre ha sido aquí, tanto de jugador como de entrenador, ha sido cariñosa conmigo. He devuelto eso dando todo por el Real Madrid, que es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Jugar aquí y estar aquí durante casi 20 años. Cuando la gente te dice algo bueno claro que llega".

Hazar es baja

"Hazard tiene algo. No queremos arriesgar nada y si no ha entrenado es porque le pasa algo. Mañana no va a estar".

La temporada de los suyos

"A mis jugadores no les reprocho nada. Lo han dado todo siempre, con lesionados, con Covid, muchas cosas. Nada que reprochar. A mí, sí. Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Soy crítico conmigo mismo, no me gusta perder. Parece que me da igual, pero no. Doy todo para ganar".

¿Tiene tomada una decisión?

"Es la misma pregunta. Te voy a decir lo mismo. Mañana jugamos el partido y eso es lo que importa, no lo que voy a hacer".

Cómo acaba la temporada

"No siento cansancio. He vuelto con mucha energía y lo he dado todo. Es el día a día. Siempre tenemos que estar bien. Tenemos la gran suerte de estar en este gran club. Aprovecho cada momento y los jugadores también. Después de mañana, para todos, descansar un poco".

El cambio de su Madrid

"En su momento me habéis criticado muchísimo. Es el fútbol, la vida. Lo que decía era que nos dejaran trabajar. Somos el último campeón de Liga, y toda esta gente merecía luchar hasta el final y luego hacer balance. Cambiamos la situación juntos y llegamos al último partido".

Ramos, ¿a la Eurocopa?

"No soy seleccionador de España. Si me preguntas siempre me llevaré a Sergio Ramos, siempre, siempre. Es uno de los que da todo".

El Madrid puede ser mejor sin él

"Seguro. Segurísimo".

