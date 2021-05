Kroos explota contra Martínez Munuera: "Influyó gravemente en la pelea por La Liga"

Toni Kroos ha dado al voz al enfado del madridismo por lo ocurrido hace tres jornadas cuando el Real Madrid se midió al Sevilla con La Liga en juego. Aquel día el arbitraje de Martínez Munuera hizo que el equipo blanco dejara de depender de sí mismo para ganar el título en las últimas semanas de competición. El alemán, que se encuentra de baja por su positivo, habló en el podcast Einfach mal luppen de lo que pasó.

Kroos es claro y sostiene que el árbitro aquel día penalizó al Madrid en la lucha por La Liga: "No suele ocurrir a menudo, pero fue uno de esos días en los que para nada estuve de acuerdo con el árbitro", señala en conversación con su hermano Felix. "Cuando tienes la sensación de que estás siendo desfavorecido de esta manera, solo puedo decir lo siguiente: no puede ser", añadió.

No oculta su enfado por la manera en la que se perjudicó aquel día al Madrid y que, si nada cambia en la última jornada, le privó de ganar el título: "Ver la repetición y revocar su decisión, ya que no había señalado mano a priori, supuso influir gravemente en la pelea por la La Liga. Si al final no es suficiente, también será, desde mi punto de vista, por culpa de esta situación. Lo tengo claro. No es que deje un sabor amargo, me enfada bastante", subrayó.

Zinedine Zidane y su conversación con Juan Martínez Munuera tras el Real Madrid - Sevilla EFE

Además, se refirió al enfado de Zidane, que nada más acabar el partido fue directo a hablar con Martínez Munuera: "Zizou no suele mojarse con decisiones arbitrales, pero, que acudiera al árbitro nada más terminar el partido, también fue prueba de que sentía que le había tomado el pelo. Y yo, también", dijo haciendo hincapié en que no suele "quejarse".

"Se lo dimos a entender de manera bastante clara. Intentó justificarse pero, en mi opinión, se trata de un desacierto en toda regla", acabó Kroos sobre la polémica.

La Covid-19

Toni Kroos también contó en el podcast cómo se infectó del coronavirus: "A pesar de todas las precauciones que tomamos, le tocó a un empleado de casa". Y la primera en contagiarse fue su esposa Jessica: "Curiosamente, ya le había comentado de antemano: 'solo por ser siempre tan meticulosa y desinfectarlo todo serás la primera en contagiarte'. Y así fue. Y como persona de contacto, por supuesto, me retiraron de la circulación de inmediato", contó.

