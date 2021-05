Morientes: "Raúl está más preparado que nadie para el banquillo del Madrid"

Raúl González Blanco es uno de los nombres que han sonado para coger el testigo de Zinedine Zidane en el Real Madrid si el francés acaba dejando el club al final de la presente temporada. Sobre el actual entrenador del Castilla ha hablado Fernando Morientes en El Partidazo de la Cadena COPE.

El 'Moro' y Raúl compartieron vestuario durante muchos en la casa blanca y de ahí nació una amistad que todavía dura hoy. Sobre su relación ha hablado ahora Morientes, aunque ha reconocido que no ha aprovechado su amistad para preguntarle sobre la opción de sustituir a Zidane.

"Me llevo bien con Raúl, pero no le he preguntado si va a entrenar al Real Madrid", ha dicho el exdelantero en El Partidazo. Aunque lo que sí ha querido asegurar es que Raúl es idóneo para encargarse del primer equipo del Real Madrid: "Es una de las opciones más fiables que hay para sustituir a Zidane".

Raúl González, en la fase final de ascenso a Segunda División con el Real Madrid Castilla RFEF

A Fernando Morientes le han preguntado si ve preparado a Raúl González Blanco para ese desafío. "Más que nadie", ha contestado el tertuliano de la Cadena COPE. Además, también ha puesto de relieve su manera de trabajar y su personalidad: "Su método de trabajo es muy innovador. Solari tiene mucha personalidad, pero Raúl es eso multiplicado por dos".

Preparado

Todavía está por ver si finalmente 'Zizou' decide irse y quién será el elegido. Los primeros candidatos en salir han sido Raúl y Allegri, pero también se ha hablado de otras opciones, como la de Löw, quien abandonará la selección de Alemania cuando acabe la Eurocopa.

Raúl ya ha sido preguntado por la posibilidad de verle a partir de la próxima temporada sentado en el banquillo del Santiago Bernabéu: "¿Entrenar al primer equipo? Esta es mi casa y aquí es donde quiero estar. Soy un hombre de club. Me hice entrenador para estar en mi casa".

"Pero no es el momento de hablar del futuro. Estoy viviendo experiencias que nunca me imaginaba y estoy disfrutando mucho. Soy una persona de club, estoy feliz en mi casa y tengo la ilusión de continuar", ha sentenciado el 'Eterno Capitán', quien también ha sonado para dirigir a otros equipos europeos el curso que viene. Antes de que se resuelva el culebrón, el Real Madrid todavía tiene que cerrar la temporada 2020/2021 con su partido ante el Villarreal este fin de semana.

