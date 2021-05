Hazard: "Hay partidos grandes en los que no respondí, no lo oculto"

Eden Hazard ha sido centro de las críticas desde su llegada al Real Madrid. Su última gran polémica llegó después de la eliminación del equipo blanco a manos del Chelsea, precisamente su exclub, en las semifinales de la Champions League 2020/2021. Las risas con los que fueran sus compañeros en el conjunto londinense no sentaron nada bien a la afición merengue.

Aunque ahora el belga es protagonista por otra razón y eso es porque se cumplen diez años del doblete que consiguió cuando militaba en las filas del Lille. Recordando su trayectoria, el jugador ha hecho autocrítica, afirmando que no siempre ha estado a la altura en los grandes partidos.

"Oh, ya sabes que en el Lille, en el Chelsea, en la selección o en el Real Madrid, hay grandes partidos en los que no respondí, no lo oculto. Está claro que hoy en día, a menudo son los grandes jugadores los que marcan la diferencia en los partidos grandes. Y esto se da cada vez más", ha asegurado en declaraciones publicadas en la web del Lille.

Eden Hazard, durante un entrenamiento del Real Madrid

"El fútbol no es el mismo que hace diez años. Hoy los partidos son más cerrados. Para ganar un gran encuentro hay que estar colectivamente en campo de ataque moviendo el balón o contar con una individualidad capaz de desatascar la situación con un regate o un golpeo", ha agregado el '7' del Real Madrid.

Etapa el Lille

Fue durante su etapa en el Lille cuando consiguió la notoriedad a nivel continental. Entonces ya posó sus ojos en él el Real Madrid, pero acabó fichando por el Chelsea, donde llegó a convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta. Aunque la suerte todavía no le ha acompañado desde que fichó por el club español.

Volviendo a sus inicios, Eden Hazard ha recordado aquellos años, afirmando que no tiene una sola imagen en su cabeza: "Cuando pienso en todo eso, no guardo una imagen concreta, recuerdo toda la temporada. No hay palabras para definir cómo me sentí. Todavía estamos hablando de eso. Éramos un grupo muy armónico. El entrenador fue genial, nos entendió y sabía lo que había que hacer. Disfrutamos mucho jugando juntos".

"En Lille lo aprendí todo, me hice un hombre. Viví en mi primer apartamento. Aprendí sobre la vida. Casi todo se lo debo a Lille y si estoy aquí hoy es gracias a la gente que conocí. Ahora comparto con mis hijos al Lille. Siempre que puedo veo los partidos y si son campeones esta temporada, será incluso mejor que nosotros en 2011", ha sentenciado el internacional belga.

[Más información: Hazard se disculpa con la afición del Real Madrid tras sus polémicas imágenes ante el Chelsea]