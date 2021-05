Andriy Lunin: "Ojalá pueda jugar muchos partidos y ganar muchos títulos en el Real Madrid"

Andriy Lunin ha sido el último protagonista del programa Campo de Estrellas de Realmadrid TV. El guardameta ucraniano ha hablado de cómo se gestó su fichaje por el Real Madrid y también de lo que le dice Zinedine Zidane para mejorar. Además, pese a que ahora es suplente de Thibaut Courtois, mira al futuro con optimismo y su deseo es ganar muchos títulos de blanco.

Invitación

"Cuando llegué al Madrid estaba muy feliz, no todos los días te invita el mejor club del mundo. Miles de jugadores quieren venir aquí y no todos vienen. Por eso estaba feliz, pero un poco con precaución. No tenía dudas, era otra cosa. Sabes que vas a llegar al mejor nivel del mundo. No hace falta pensarlo mucho porque el nombre lo dice ya todo".

Fichaje por el Real Madrid

"Llegó el presidente. En ese momento estaba muy nervioso. Hablamos, dimos una vuelta y al final firmamos el contrato. Estaba muy nervioso y no estaba muy cómodo. Es una presentación para las estrellas, los jugadores top. Fue algo impresionante e inolvidable. Yo tenía preparado el discurso, no tenía ni idea de español. Escribí el texto con letras rusas, pero como se escriben las palabras en español. La cabeza me explotó, fue divertido, importante. Quería mostrar respeto al país y al club".

Andriy Lunin, durante un entrenamiento del Real Madrid

Inicios en Ucrania

"Con 8 años vivía en mi ciudad y entrenaba con mi grupo de allí. Cada fin de semana tenía que viajar 100 kilómetros para jugar con el Arsenal. Mi madre viajaba conmigo, me llevaba para jugar hora y media y luego vuelta. Estos fueron tres años muy importantes. Fue muy complicado para ella, yo lo entiendo ahora, ahí no lo entendía. Ahora entiendo cómo fue de complicado. El sacrificio lo hizo para que yo no perdiera lo que quiero, lo que amo. Es un ejemplo. Gracias a esto me vio el Metalist y me llevaron a su club".

Enseñanzas de Zidane

"Zidane me explicó cómo ve el fútbol, cómo tengo que jugar y colocarme. Son cosas que pide en los porteros. Me dice que estoy aquí porque lo merezco, que tengo que seguir trabajando y estar preparado porque en cualquier momento me puede tocar jugar. Estoy aprendiendo a diario, entreno todos los días con los mejores. Cuando me toque jugar yo intentaré dejar mi mejor versión. Un partido en el Real Madrid vale por 10 en cualquier otro club".

Objetivo en el Real Madrid

"Ojalá pueda jugar muchos partidos para este club, ganar muchos títulos y dar ejemplo a los niños ucranianos. Cualquiera puede lograr su sueño. Estoy orgulloso, es un momento histórico para todo el país y para mí personalmente".

La ciudad de Madrid

"Me impresionó la ciudad porque hasta que vi Madrid, no me gustaban las ciudades grandes. Soy una persona de casa. Me impresionaron las instalaciones, cuántos campos y su calidad, el nivel de jugadores y entrenadores, la organización, todo".

Lunin y Courtois, durante el calentamiento del Real Madrid Reuters

Thibaut Courtois

"Courtois y yo somos un poco parecidos en genética. Ver su trabajo todos los días me puede ayudar para ver qué cosas puedo mejorar y cómo. Tengo que mejorar en absolutamente todo".

Mundial sub20

"Ganar el Mundial sub20 y ganar a las mejores selecciones del mundo, competir con los mejores jugadores jóvenes del mundo, es nivel top. Para nuestro país ganar algo importante en este momento complicado… Jugamos para la gente, para dar una alegría más".

[Más información: Lunin y su pareja revolucionan las redes tras casarse... ¡en chándal!]