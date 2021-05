Iker Jiménez y "la mente en red": así es su explicación de por qué los jóvenes ya no ven fútbol

El fútbol sufrió un cambio brusco hace tan solo unas semanas cuando un grupo formado por 12 de los mejores clubes de Europa decidieron separar sus caminos de los de la FIFA y la UEFA para crear una súper competición con la que remodelar el fútbol e intentar salvar su economía que, tras los efectos de la pandemia, ha quedado seriamente dañada.

Sin embargo, esta idea no gustó ni a la UEFA ni a su presidente Aleksander Ceferin que desde entonces se ha propuesto iniciar una caza contra aquellos equipos que decidieron liderar ese nuevo proyecto de la Superliga y que siguen apostando por él a pesar de que haya fracaso en una primera instancia.

Mientras el propio Ceferin sigue peleado con el mundo y enrabietado por las gestiones realizadas por equipos como Real Madrid, FC Barcelona y Juventus, el fútbol ha visto cómo se pueden crear alternativas a los modelo ya establecidos y que sirven para mejorar un producto que se está devaluando año tras año. Como bien denunciaba Florentino Pérez, elegido presidente de la Superliga Europea, lo que antes era llamado deporte rey ahora es un negocio en decadencia que ya no atrae a los jóvenes. Por ello, todos debían unirse para luchar contra esta pérdida de protagonismo y, por consiguiente de ingresos.

Florentino Pérez, el primer presidente de la Superliga Europea.

Ahora, semanas después, Florentino Pérez ha recibido una respuesta de lo más curiosa y que seguramente no hubiera esperado. Se trata de Iker Jiménez, el conocido presentador del programa de misterio Cuarto Milenio y que ha querido mostrar al mundo su teoría de por qué los jóvenes ya no se interesan por contenidos que antes eran básicos y esenciales como el propio fútbol. Para Iker, todo está en "la mente en red".

"La Superliga... Me impresionó mucho el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuando aseguraba que la clave de todo este movimiento en el fútbol, la brecha que se está produciendo, es que los jóvenes ya no ven el fúbol. Y háganme caso de que estoy hablando de mente y no de fútbol. ¿Por qué no se ve el fútbol? Resulta que la mente, en una franja fundamental entre los 16 y los 24 años.... Decía Florentino que no seguían el fútbol por YouTube y las consolas, pero no. Es la mente en red". Así comenzaba su argumentación Iker Jiménez desde La Nave del Misterio.

La mente en red

El famoso presentador explicaba de esta forma qué es eso de la mente en red y cómo afecta al fútbol: "A todos nos pasa, nuestra mente funciona en red, cada vez es más difícil que seamos capaces de mantener el interés en algo concreto, solemos linkar distintos contenidos y pasar de un tema a otro, nos cuesta cada vez más estar una hora y media sentados en un sofá consumiendo un programa o un partido...".

"Neuronalmente están ocurriendo cosas. Y a muchos jóvenes les cuesta estar hora y media viendo un partido. Ahora es posible casi todo a nivel informativo mental y nuestro cerebro ha cambiado. Le cuesta centrarse. Prefiere ver una serie que una larga película".

Hazard y Benzema, en Champions League Reuters

De esta forma, Iker Jiménez daba una nueva explicación para esos nuevos experimentos que se han comprobado en las audiencias, las cuales están cambiando con la entrada de nuevos formatos y de características que ya son diferentes a lo convencional, a lo que todos entendíamos por productos estándar hace unos años.

"Los jóvenes tienen otros estímulos mentales, que van mucho más rápidos y son individualizados. Nuestra mente está cambiando, nuestra mente no se conforma. La red ha venido a cambiarlo todo. Para bien o para mal". A esta conclusión llegaba Iker Jiménez tras las famosas palabras de Florentino Pérez cuando intentaba explicar uno de los motivos del nacimiento de la Superliga, ese nuevo fútbol que intenta recuperar adeptos y valor de mercado.

