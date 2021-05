El gol del Sevilla no es legal: no hubo falta de Casemiro en el último robo al Real Madrid

Si la primera polémica del partido llegó con un gol anulado a Benzema por fuera de juego previo de Odriozola, muy discutido por la manera de tirar las líneas desde el VAR, la segunda acción que ha montado el lío es con la que el Sevilla se puso por delante en el marcador en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Corría el minuto 22 del partido cuando Fernando superó a Courtois para hacer el 0-1 del partido entre el Real Madrid y el Sevilla, correspondiente a la jornada 35 de La Liga. El tanto subió al marcador y fue entonces cuando la realización dio las imágenes de la jugada y se comprobó que la acción que inició todo, la falta de Casemiro, no fue falta.

Martínez Munuera señaló la falta en el 21' que desencadenó el primer gol del partido. Pero las imágenes no dejan lugar a la duda. Casemiro no cometió falta sobre Joan Jordán. El mediocentro brasileño no es que no pise a su rival, sino que ni siquiera le llegó a tocar.

Martínez Munuera pita a falta de Casemiro previa al gol del Sevilla

De hecho, el propio Casemiro le dijo a Martínez Munuera que no había tocado a Jordán en ningún momento y que no había falta. Viendo además por la acción y la protesta la cartulina amarilla el '14' del Real Madrid, en lo que es un nuevo despropósito arbitral contra el equipo blanco en lo que va de Liga.

Martínez Munuera pita a falta de Casemiro previa al gol del Sevilla

El Real Madrid se fue así perdiendo al descanso, cuando no tenía que hacerlo. Primero con ese gol anulado con unas líneas y una única toma cuanto menos sospechosas. Y segundo con esa falta de Casemiro que dio rienda suelta al gol de Fernando para el Sevilla y que no debió de haberse pitado.

Las redes sociales no han dejado de echar humo con las imágenes de la jugada entre Casemiro y Joan Jordán. En un partido como este, en el que hay un juego en título, no se puede consentir que tanto el cuerpo arbitral como desde el VAR se cometan errores como estos.

[Más información - La calculadora de La Liga: estas son las opciones de Atlético, Barcelona, Real Madrid y Sevilla]