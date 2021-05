Courtois: "La final era nuestro sueño, el año que viene pelearemos por estar en ella"

Manchester City y Chelsea son los flamantes finalistas de la Champions League 2020/2021. El Real Madrid no estará en Estambul después de la derrota por 2-0 en Stamford Bridge. El resultado pudo ser peor para los blancos, pero Courtois volvió a firmar grandes paradas y esta vez en la que fue su casa.

El portero belga se ha convertido en una voz autorizada dentro del vestuario y eso queda patente después de cada partido. Es habitual ya que Thibaut Courtois hable con los medios de comunicación después de haber jugado el Real Madrid. Y ante el Chelsea, pese a la derrota, también dio la cara.

El guardameta comenzó con su análisis del encuentro celebrado en Londres: "En la primera parte tuvimos el control del balón, pero no creamos suficientes ocasiones. Tuvimos una buena con el tiro de Karim pero el portero hizo un paradón y después ellos nos hicieron el 1-0. En el segundo tiempo intentamos hacer un gol, pero defendieron bien y a la contra nos hicieron daño".

El belga no ocultó que caer en semifinales es un duro varapalo dentro del vestuario madridista, pero también que sus mentes ya están enfocados en el próximo partido porque sí, La Liga sigue en juego y este domingo deben enfrentarse al Sevilla, que marcha cuarto en la tabla.

"Es un palo duro, pero hay que seguir porque es fútbol y a veces se pierde. Hay que descansar ahora para el domingo contra el Sevilla. Hemos intentado ser ofensivos y crear peligro, pero es un equipo rápido a la contra y ahí hacen daño", afirmó Courtois una vez finalizó el choque.

Un sueño...

El sueño se le escapó a Courtois y al Real Madrid esta vez. Pero si hay algo que está en el ADN del conjunto blanco es que hay que levantarse siempre que se cae. Este año no llegará La Decimocuarta, pero ya todos piensan en que la temporada que viene puede ser en la que se vuelva levantar la 'Orejona'.

"La Champions no es fácil. A veces te encuentras a un equipo que es superior, como hoy, y no puedes hacer mucho. El año que viene pelearemos por intentar llegar a la final, pero hay grandes equipos y no siempre se puede llegar. Era nuestro sueño, pero el Chelsea ha jugado mejor que nosotros", sentención el portero belga del Real Madrid.

