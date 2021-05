Zidane: "Quedan cuatro partidos de Liga y estamos en la pelea"

El sueño de conquistar La Decimocuarta se apagó en Londres. El Real Madrid cayó ante el Chelsea en Stamford Bridge y serán los blues los que se enfrenten al Manchester City en la final de la Champions League de Estambul. Zinedine Zidane ha analizado en rueda de prensa la eliminación de la máxima competición continental.

Idea con Vinicius

"La posición de hoy era una posición distinta a la que juega 'Vini', pero con los tres atrás, él fue carrilero. Esa idea era la idea. Lo hemos intentado, pero el Chelsea ha sido superior y hay que felicitar a este equipo. Pero también felicitar a mis jugadores por todo lo que han hecho en esta Champions, pero hoy hemos jugado ante un equipo que ha sido mejor".

Demasiadas lesiones

"Lo hemos hablado muchas veces esta temporada. Ha sido una temporada con muchas lesiones y muchos altibajos, pero es lo que nos ha tocado y pese a eso creo que hemos hecho una buena Champions. Nos hemos quedado a un partido de la final y hoy tenemos que felicitar a un equipo que ha sido mejor. Estoy contento y orgulloso de mi equipo. Ahora descansar y ya pensar en los cuatro partidos que nos quedan de Liga".

Sistema diferente

"Creo que el dibujo era claro con tres atrás y dos carrileros. Hemos jugado más partidos así. Hemos perdido muchos duelos hoy, nos ha faltado algo. Pero lo hemos intentado y esto es el fútbol. Dicho esto, al final son partidos exigentes que se ha empezado como se ha empezado. Si metes un gol primero todo cambia, pero fue al revés. Han tenido ocasiones de hacer muchos goles y han merecido su victoria. Pero el dibujo no es diferente, ya jugamos partidos así".

¿Entrenará al Real Madrid en otra final de UCL?

"Seguro que el Real Madrid va a estar en más finales de Champions, pero yo no estoy pensando en eso. Ahora toca pensar en el domingo, el resto ya vendrá después".

¿Cómo se levanta el ánimo a este equipo?

"Ha sido un partido difícil. Lo hemos luchado. Lo hemos intentado. Nos metieron un gol y anímicamente pueden cambiar las cosas. Nos han faltado muchas cosas, pero quedan cuatro partidos de La Liga y lo tenemos que hacer es descansar bien porque estamos en la pelea y esto es muy importante. De todas formas, llegamos hasta aquí y podemos decir que hemos hecho una Champions muy buena. Ahora vamos a recuperar bien y vamos a intentar acabar la temporada de la mejor forma posible".

Defensa a Vinicius

"Los futbolistas que han jugado estaban para jugar, es así. Igual al final nos ha faltado un poco de gasolina. Vinicius puede hacer de carrilero, lo ha hecho y lo ha hecho bien".

Regreso de Hazard ¿y ahora Vinicius?

"No, no. Pero esta noche teníamos que organizar el equipo de esta manera. 'Vini' puede hacer este rol. Es verdad que su posición favorita es por la izquierda, pero hoy le ha tocado por la derecha de carrilero. No hay que buscar excusa por ahí. El equipo contrario ha merecido la victoria. Yo prefiero terminar con lo que mis jugadores han hecho hasta ahora y quiero felicitarles, hay que felicitarles por lo que han hecho con dificultades y a un paso de la final".

Recuperar a Hazard

"Con continuidad. Eden tiene que tener confianza y eso se consigue jugando. Hoy es su segundo partido seguro. Ahora hay que recuperar a Hazard, pero jugando".

