Streaming en directo | Real Madrid - Osasuna (La Liga)

Real Madrid y Osasuna se dan cita en el Estadio Alfredo Di Stéfano para disputar el partido de la jornada 34 de La Liga. Quedan cinco 'finales' y para esta primera ante el conjunto rojillo, Zidane apuesta por Hazard en el once titular del equipo merengue. Primera titularidad para el belga desde que se recuperó de su última lesión.

El '7' madridista se apunta al final de temporada y lo hace después de una segunda campaña en Valdebebas con más sombras que luces por culpa del calvario de las lesiones. Pero como siempre apunta Zidane, todos son importantes y en esta recta decisiva por los títulos, Hazard puede acabar siendo el mejor de los 'fichajes'.

El que no está ante Osasuna es un Sergio Ramos que no ha acabado entrando en la lista de convocados. Se espera que el capitán pueda estar listo ya para la vuelta de las semifinales de la Champions League frente al Chelsea, después del 1-1 de la ida, pero para confirmar esto todavía hay que esperar.

"Está listo para estar con nosotros", dijo Zidane en la rueda de prensa previa. Pero finalmente se ha preferido ser cauteloso y esperar a la Champions para el regreso de Ramos. Sin Sergio y con rotaciones ante Osasuna, algo que ya dejó entrever el técnico francés ante los medios de comunicación.

"Algunos no jugarán mañana -por este sábado-. Puedo ser pesado en decir lo mismo siempre. No puedes pensar en el partido del miércoles antes que el de mañana. Tenemos que hacer bien el partido de mañana. Meteremos el mejor equipo posible para ganar. Luego veremos lo del miércoles", dijo al ser preguntado por si habría rotaciones pese a que está en juego La Liga.

"Hemos hecho lo conveniente en cada momento. No es fácil gestionar una plantilla como la del Madrid. Desde afuera es fácil hablar. Mi trabajo es gestionar todo eso. Hemos tenido muchas lesiones. ¿La culpa? ¿El médico? ¿El fisio? ¿El jugador? Es un año muy raro. La preparación, para un jugador, es fundamental. Te lo digo porque he sido jugador. Y no hemos tenido preparación, llegamos y a jugar. También para las lesiones esto afecta. Estamos en las dos competiciones, quedan siete partidos y seguiremos hasta el final", continuó explicando sobre la gestión de minutos.

Por el otro lado, Jagoba Arrasate quiso dejar claro que Osasuna iba al Di Stéfano para intentar salir con los tres puntos: "Está en las semifinales de la Champions y peleando por La Liga, pero Osasuna ha demostrado que cuando está bien es capaz de todo y ya en la primera vuelta fuimos capaces de hacerles frente".

