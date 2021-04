Streaming en directo | Liverpool - Real Madrid (Champions League)

Este miércoles se conoce cómo queda el cuadro de semifinales de la Champions League 2020/2021. Este martes pasaron de ronda el Chelsea, luego de dejar en el camino al Oporto, y el PSG, que eliminó al vigente campeón, el Bayern Múnich. Ahora le toca a Liverpool y Real Madrid enfrentarse por un puesto entre los cuatro mejores de Europa.

La otra semifinal del día es la que disputan Borussia Dortmund y Manchester City. Pero volviendo a lo que sucede entre Real Madrid y Liverpool, los finalistas de la edición de 2018 se vuelven a ver las caras después de que hace una semana los de Zidane se llevasen la victoria por 3-1 en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

La eliminatoria sigue abierta. Por ejemplo, un 2-0 deja fuera al trece veces campeón de Europa. Mientras que cualquier empate o derrota por un gol hace que los merengues pasen. Las posibilidades son muchas y será Anfield donde se conozca el nombre del vencedor.

Zidane hizo piña en la previa, afirmando que por todo lo que está teniendo que pasar el vestuario esta temporada les ha unido más: "El equipo siempre se une ante las dificultades y eso demuestra el carácter que tiene este equipo. Es cierto que nos han pasado muchas cosas. Es verdad que me gustaría tener a todos, pero nosotros vamos a preparar el partido para hacer una gran actuación".

Mientras que Modric dejó claro que no van a salir a defender el resultado de la ida, sino que irán a por la victoria: "Me imagino un partido muy exigente, en el que vamos a tener que estar a la altura de la competición y hacer un gran partido. Un partido como el de la ida, defender y atacar así, no salir a defender el resultado, tenemos que salir a ganar el partido".

Por otro lado, el Liverpool confía en sus opciones y así lo afirmó Robertson: "Todavía estamos en la competición. Quizás no muchos crean en nosotros, pero creemos que podemos lograr un mejor resultado y eso nos da la oportunidad de pelear. Necesitamos ser mejores. Necesitamos presionar a un equipo experimentado y ver cómo manejan ellos esa ventaja".

Jürgen Klopp incluso se atrevió a dar la clave para conseguir el billete de las semifinales: "Si podemos crear más de lo que hicimos en Madrid, lo que debería ser posible porque no hicimos mucho, entonces tendremos oportunidades. No podemos dar por sentadas las remontadas, especialmente sin gente. Crearemos nuestra propia atmósfera nuevamente".

