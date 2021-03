Roberto Martínez sorprende desvelando el estado anímico de Hazard tras su última lesión

Eden Hazard sigue recuperándose de su última lesión en el psoas que le ha vuelto a apartar de los terrenos de juegos de haber reaparecido ya varias veces esta temporada. Desde que el futbolista belga llegara procedente del Chelsea al Real Madrid, ha encadenado una lesión con otra y no ha podido demostrar todavía su valía más allá de unos cuantos goles y algunos detalles de su inmensa calidad.

Entre sus problemas de tobillo tras aquella fractura provocada por la dura entrada de su compatriota Meunier y las lesiones musculares, Hazard ha estado fuera del equipo durante muchísimos partidos, siendo prácticamente intrascendente en el más de año y medio que lleva ya como jugador blanco.

Todavía no se conoce cuánto tiempo le queda de baja de esta última lesión y si sus problemas de tobillo están totalmente subsanados tanto a nivel físico como a nivel mental. No obstante, Hazard ya piensa en su vuelta y así lo confirma una de las personas que mejor le conoce en el mundo del fútbol, Roberto Martínez, el seleccionador belga.

Eden Hazard

"Creo que Eden está tranquilo en todas las situaciones, pero ahora está desesperado por estar de vuelta en el campo. No importa cuánta experiencia tengas, cuando eres un jugador que no puede estar en el campo te vas a sentir raro. Es difícil cuando llevas doce o trece temporadas jugando el máximo de minutos y de repente no puedes hacer lo que siempre has hecho. Es una especie de 'shock', pero Eden está de buen humor cuando le he visto y está desesperado por trabajar lo más duro posible para estar de vuelta en el campo con el Real Madrid".

Para Hazard está siendo muy complicado entender esta nueva situación por la que está atravesando y que le ha atacado tan física como moralmente desde que se materializó su llegada al Real Madrid. Hazard cumplió su sueño al llegar a la capital de España, pero de momento está viviendo una pesadilla que parece no tener fin.

El futbolista belga se encuentra en estos momentos a caballo entre la selección y el Real Madrid, trabajando con el equipo médico de las dos entidades para acelerar al máximo su recuperación. Así lo confirman su último viaje a la concentración de Bélgica y las palabras del seleccionador nacional.

Roberto Martínez y Eden Hazard durante un entrenamiento con la selección de Bélgica REUTERS

"Estamos trabajando mano a mano con el Real Madrid. Esto no va de dividir a las instituciones ni de quién hace qué. Va de apoyarse el uno al otro para que Hazard llegue a su mejor nivel lo antes posible". De momento, Hazard sigue con los 'Diablos rojos' y en breve viajará a Madrid para continuar con su proceso de recuperación a la espera de estar de vuelta lo antes posible y ayudar al conjunto merengue en la conquista del ansiado doblete de liga y Champions.

El nivel de Courtois

Roberto Martínez aprovechó para hablar también sobre otra de las estrellas de su equipo nacional e integrante del Real Madrid, el portero Thibaut Courtois. Para 'Bob', el meta belga se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva, haciendo grandes actuaciones en el equipo blanco y demostrando mucha seguridad.

"Creo que Thibaut está ahora en el mejor momento de su carrera, ha llegado a un nivel de importancia que sólo llega con la experiencia de jugar con un equipo como el Real Madrid. Su nivel en el club ha sido excepcional y a nivel internacional siempre ha sido muy consistente. Se ha perdido un par de partidos debido al coronavirus y por una pequeña lesión, pero su nivel ahora me atrevo a decir que es el mejor momento de su carrera y un paso por encima de 2018".

