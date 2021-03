Keylor Navas se sincera: "En el Madrid, una parte del club no creía totalmente en mí"

Ha pasado más de año y medio de la salida de Keylor Navas del Real Madrid. El portero costarricense puso rumbo al PSG, donde ha vuelto a encontrar la regularidad bajo palos tras pasar un año de blanco compitiendo con Thibaut Courtois. Desde entonces, no han sido muchas las ocasiones en las que el 'tico' ha hablado de su etapa merengue y lo acaba de hacer en una entrevista con la revista oficial del club parisino.

Keylor habla de su llegada al Madrid y la misión de reemplazar a Casillas: "No intenté cuando llegué demostrar que era mejor que Iker y que mi carrera sería más exitosa que la suya. Simplemente he intentado aprovechar la oportunidad que me brindaron de trabajar duro, con humildad y de hacerlo lo mejor posible Y es también lo que he venido hacer a París, de dar el máximo y de levantar con mis compañeros el mayor número de títulos posibles, para los aficionados y por mi familia".

Su confesión más sincera llegó al reconocer que se sentía más querido en Francia que en España."Sí, siento el cariño de todos aquí, en París. En España tenía la sensación de que una parte del club no creía totalmente en mí. Estaré siempre eternamente agradecido a la afición del Real Madrid por el apoyo incondicional que me mostraron y que todavía hoy me muestran pese al hecho de haber cambiado de equipo. Y mis compañeros en el Madrid también creyeron siempre en mí".

Courtois y Keylor Navas entrenando con el Real Madrid Reuters

"Aquí en el PSG las cosas son un poco diferentes. Todo el mundo cree en mí e intento corresponder a su confianza en cada partido", añadió sobre el cariño recibido en el Parque de los Príncipes.

Con lo que no se quiso mojar tanto fue al hablar de la grandeza de ambos clubes: "Son dos grandes equipos que intentan ambos entrar en la historia. Cuando he llegado a París he sentido el cariño del club, me han recibido increíblemente bien y eso es importante para mí".

Final en Lisboa

Por último, Keylor habló sobre jugar en su primera temporada la primera final de Champions del PSG: "Gracias a Dios hemos vivido una experiencia maravillosa durante toda la fase final en Lisboa. Al final nos quedamos muy tristes por no haber alcanzado el objetivo de ganar la final pero creo que hemos aprendido mucho de aquello. Ahora estamos creciendo y queremos alcanzar otra final y esta vez para ganarla. Para algunos jugadores llegar tan lejos era una experiencia inedita y en esa situación es normal que no sepas lo que afrontas. Ahora todos hemos pasado ya por eso y el equipo está más maduro", concluyó.

