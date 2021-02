Paco Sanz, hijo de Lorenzo Sanz, sufre cáncer: "Tiene un linfoma maligno"

La familia Sanz sigue pasando por una mala racha personal. Paco Sanz, hijo de Lorenzo Sanz y exfutbolista del Real Madrid B, Oviedo, Racing y Mallorca, sufre un linfoma maligno. Quien también fuera presidente del Granada (de 2005 a 2008) anunciaba el diagnóstico de su enfermedad tras ser ingresado por este motivo hace unos días.

"Nos ha tocado la lotería porque pintaba realmente mal, así que hay que celebrarlo. Al final es un linfoma maligno pero muy curable si todo va bien", decía el segundo hijo mayor del expresidente del Real Madrid. Afronta esta piedra en el camino con optimismo y su hermano mayor, Lorenzo Sanz Jr., ha dado más detalles en una entrevista concedida a Europa Press.

"Ha pasado una semana en el hospital, tenía un problema, se le hizo un tac, salió un tema que parecía muy malo, luego no ha sido tan malo, es un linfoma en el riñón, se tiene que tratar y desde ayer mismo se empezó a tratar con quimio y dentro de lo malo que parecía al principio no ha sido tanto, pero no deja de ser una cosa de la que hay que tratarse", ha contado sobre la enfermedad de su hermano.

Lorenzo Sanz y su hijo Lorenzo Twitter

Lorenzo descubre que su Paco ya comenzado con la quimio: "Hay que agarrarse a que tiene cura, hay que ser optimistas, se sale, ayer mismo hizo la primera sesión de quimio, tiene que estar cinco meses", explica. Y seguirá ingresado en el hospital: "Tiene que estar esta semana porque le tienen que hacer unas pruebas, él está muy animado, es lo más importante, se siente muy bien", dice para tranquilizar.

El mensaje de Paco

No esta siendo una etapa fácil para la familia Sanz, ya que el pasado 21 de marzo Lorenzo Sanz padre fallecía a causa del coronavirus. Paco también pasó el virus y ahora afronta una nueva pelea: "Voy a luchar como un jabato. Ni un drama, que esto lo sacamos adelante. Solo es una piedra más", declaró en palabras recogidas por el Ideal.

Os voy a decir una cosa. Estamos viviendo una época de mierda, pero también estoy seguro de que saldremos mucho más fuertes. Me gustaría le dierais toda la fuerza y ánimo del mundo a mi hermano @pacosanz1972 para superar el obstáculo con el que le ha tocado lidiar pic.twitter.com/ssX9W7z5CQ — lorenzo sanz (@lsanz19) February 16, 2021

Lorenzo Sanz Jr. se pronunció en Twitter la pasada semana y pidió mensajes de fuerza para su hermano: "Os voy a decir una cosa. Estamos viviendo una época de mierda, pero también estoy seguro de que saldremos mucho más fuertes. Me gustaría le dierais toda la fuerza y ánimo del mundo a mi hermano Paco Sanz para superar el obstáculo con el que le ha tocado lidiar", compartió.