Kroos le muestra a Alaba la receta del éxito para triunfar en el Real Madrid

Toni Kroos se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores fichajes de la historia del Real Madrid. Su salida del Bayern Múnich rumbo a la capital de España por unos 25 millones de euros fue uno de los movimientos más sonados. Un futbolista de su talla llegaba para reforzar a un equipo que acababa de ser campeón de Europa por una cantidad que parecía extremadamente baja y que, años después, viendo su rendimiento, se podría calificar de ridícula.

Tras muchas temporadas de éxito, Kroos no es solo uno de los mejores mediocentros del mundo, seguramente el mejor junto a Luka Modric, ni un jugador de leyenda, si no uno de los futbolistas del equipo que con su madridismo se ha ganado a la afición en un tiempo récord.

En la retina de todos los hinchas del club blanco estará para siempre la salida del terreno de juego del mediocentro alemán en la final de Cardiff, la de la Duodécima, la ganada por 4-1 con una exhibición colosal de todo el equipo ante la Juventus y con el doblete de Cristiano Ronaldo. Aquel día, Kroos se ganó un refugio en el corazón de todos los madridistas al abandonar el césped puños en alto, celebrando el éxito de 'su' Real Madrid.

Kroos durante la celebración de la Duodécima y La Liga.

Además, Kroos es uno de los futbolistas del equipo más activo en redes sociales. No obstante, el alemán huye de mensajes llamativos y extridentes, sino que siempre emite comunicaciones directas que tocan la fibra de los aficionados por su sencillez y su naturalidad. Kroos respira y siente madridismo las 24 horas del día.

Por ello, es una de las voces más autorizadas del vestuario y del equipo para hablar sobre lo que es el Real Madrid. El alemán ha concedido una entrevista al medio Sky en la que ha hablado de uno de los temas de actualidad que más rodea al club blanco en estos momentos: la llegada de nuevos fichajes.

En esa hipotética lista de nuevas incorporaciones resuenan varios nombres con especial frecuente. Algunos para el frente de ataque como los de Mbappé o Haaland, y otros para la defensa como el de David Alaba. El central y lateral austriaco será una de las gangas del próximo mercado al quedar libre tras desvincularse del Bayern Múnich, aunque su alto salario sí supone un impedimento mayor para llevar a cabo la operación.

Kroos, sobre Alaba

Kroos asegura no saber nada de los rumores que sitúan a su excompañero en el Real Madrid y que lleva mucho tiempo sin tener relación con él, ya que hace más de siete años que dejaron de compartir escudo. Lo único seguro hasta el momento es que Alaba buscará un nuevo desafío este verano: "El problema es que hace casi siete años que no juego con él. Me resulta algo difícil decir qué piensa. Es cierto que también he leído el nombre de Alaba en relación con el Real Madrid, pero ahora no tengo información al respecto".

David Alaba, en un partido del Bayern Múnich de la temporada 2020/2021 EFE

Alaba y Kroos compartieron vestuario durante cuatro años y nadie mejor que el alemán sabe que la mayor garantía que puede ofrecer el austriaco para recalar en el Real Madrid son sus años de titularidad en el Bayern: "Si es titular en el Bayern, seguro que aporta la calidad necesaria para jugar también en el Real Madrid. Eso está claro, pero ya veremos qué pasa al final".

En lo que sí ha opinado el centrocampista alemán, porque lo conoce de primera mano, es transmitirle a Alaba, y a cualquier jugador que pueda llegar al Real Madrid, qué es lo necesario para triunfar en la 'Casa Blanca', donde no vale solo con ser un buen jugador o tener calidad.

"Creo que hubo muchos jugadores que estuvieron aquí y que definitivamente tenían calidad. Aquí se necesita calidad, que estés físicamente bien y que tu cabeza esté bien aunque las cosas no vayan tan bien. No basta solo con tener calidad futbolística".

[Más información: Kroos manda un mensaje de confianza y respalda a Zidane ante las críticas]