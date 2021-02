Desde el Chelsea explican las claves para que el Real Madrid recupere a Hazard

Está ultimando la recuperación de su última lesión y se le espera con muchas ganas. César Azpilicueta, capitán del Chelsea, aseguró que a su excompañero Eden Hazard le duele no poder tener continuidad en el Real Madrid. "Su sueño era jugar en el Real Madrid y él quiere demostrar que puede", apuntó el jugador del equipo londinense en una entrevista con EFE. El navarro sí podrá jugar esta semana en Champions; lo hará frente al Atlético en Bucarest.

Él bien sabe de la calidad de Hazard después de haber compartido vestuario con él. "Eden es un gran amigo mío y por supuesto que me duele verle así, que no pueda demostrar su calidad, sobre todo cuando aquí en el Chelsea apenas se perdía un partido. Era un jugador muy regular y a pesar de las patadas que le pegaban siempre ha estado disponible", explicó el defensa navarro.

Las continuas lesiones que ha sufrido el belga no le han permitido demostrar la calidad que exhibió en Stamford Bridge y por la que el Real Madrid desembolsó 100 millones de euros hace años y medio. "Ver que no puede tener esa continuidad duele y a él también. Tiene esa espina clavada y no tengo ninguna duda de que ojalá se pase esto lo más rápido posible, que encadene esos tres o cuatro partidos buenos que aún no ha podido tener para demostrar su talento", añadió.

Eden Hazard, durante un entrenamiento con el Real Madrid

Rodrygo subía a sus redes sociales este fin de semana una fotografía que llenaba de ilusión al madridismo. En ella salían tres jugadores lesionados: Fede Valverde, Hazard y el propio brasileño. Los tres parece que están ultimando sus recuperaciones y todo apunta a que serán los próximos en tener la posibilidad de reincorporarse a los trabajos de grupo. El belga, siempre en el candelero por su situación física, espera con ansia recibir el visto bueno de los servicios médicos.

Su confianza

Él mismo aclaraba esta ambición por triunfar en el Real Madrid que no se ha visto modificada a pesar de sus problemas físicos. En una entrevista reciente en On The Front Foot, el atacante esgrimía que quiere alargar su carrera "cinco o seis años más". "Siempre intento disfrutar en el campo. Cuando llegue el final de mi carrera podré ver lo que he conseguido, pero mi prioridad ahora es jugar bien y disfrutar de mi fútbol. No pienso dónde estaré en unos años, intento concentrarme en el siguiente entrenamiento y en el siguiente partido. Solo tengo 30 años recién cumplidos y me siento bien", explicaba en este portal.

Sigue trabajando para cumplir con los plazos más optimistas que le permitirían estar el próximo 7 de marzo ante el Atlético de Madrid, así como en la vuelta de la eliminatoria de Champions League que está a punto de comenzar ante el Atalanta. Trece partidos ha disputado Eden Hazard en lo que va de temporada. 623 minutos ha estado el belga en el terreno de juego, para un total de tres goles. Un rendimiento que no ha acabado de despejar las dudas respecto al rol del futbolista en el Real Madrid.

