"Veo a Mbappé como el Balón de Oro de 2021"

El nombre de la semana es el de Kylian Mbappé. Si ya era el hombre más deseado antes de su exhibición ante el Barcelona en la Champions League, tras esta actuación no hay aficionado al fútbol que desee ver a este delantero con la camiseta de su equipo. Mientras en París solo se habla de que es una obligación para el PSG convencerle para que renueve, algunos ya apuntan a que la estrella francesa ganará el próximo Balón de Oro.

Tanto es así que el diario Le Parisien ya le ha sentado "en la mesa de los más grandes". Así titulan uno de los artículos de su sección para suscriptores en los que dan argumentos por los que, además de su gran actuación este pasado martes, Mbappé ya está entre los mejores del mundo. Aún así, siguen exigiéndole más para mantenerle en esta posición. Le piden más regularidad porque es la gran esperanza para que Francia siga estando en lo más alto.

Este artículo lleva consigo la opinión de Jean-Pierre Papin, el ganador del Balón de Oro de 1991. "Sus cualidades no se pueden discutir, son muy altas. Kylian tiene que marcar goles con regularidad y de vez en cuando tiene que hacer una actuación como en Barcelona. El único problema es que le pediremos siempre la misma actuación que en el Camp Nou. Ha puesto el listón tan alto que siempre le exigiremos las mismas exigencias, pero quienes han jugado al fútbol saben que no es posible. Solo necesita ser consistente y no estará lejos este año de ganarlo. Sí, puedo verlo como un Balón de Oro en 2021", explica el que fuera delantero de la selección gala.

Kylian Mbappé celebra su hat-trick al Barça EFE

Está claro que el delantero se ha ganado aún más a la afición del PSG y que van a obligar a la dirección del club a hacer todo lo posible para que firme su renovación. Acaba contrato en 2021 y no hay novedades con respecto a las negociaciones entre las dos partes. Todo hace pensar que está esperando a lo que suceda con Neymar, aunque los cantos de sirena desde Madrid, la ciudad en la que siempre se ha visto, también son importantes para tomar esta decisión.

Su semana

El hat trick que cosechó en el Camp Nou plasmó todas sus cualidades sobre el césped y enamoró al mundo entero. Tanto es así que Arsène Wenger pedía encarecidamente en BeIN Sports que el PSG renueve a sus dos estrellas cuanto antes. "El Paris Saint-Germain debe extender los contratos de Neymar y Mbappé juntos. Inevitablemente será muy caro, pero la pregunta a la que el club debe responder es: ¿es económicamente posible?", exponía el que fuera entrenador del Arsenal.

No estaba teniendo una gran temporada, pero los rumores que apuntan a que acabará en el Real Madrid han cogido un nuevo sentido. Los aficionados blancos estallaron en Twitter ante su actuación haciendo 'Trending Topic' la palabra "Florentino". No solo en España, en el mundo entero.

[Más información: Mbappé y Haaland, pros y contras: la decisión del Real Madrid sobre el gran fichaje del verano]