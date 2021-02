El Barça tuvo cerrado a Mbappé y dijo 'no': al descubierto la conversación que fue clave

Kylian Mbappé es el portagonista del día después de su partidazo en el Camp Nou que deja al Barcelona al borde la eliminación en Champions League. La victoria del PSG con su hat-trick es el enésimo varapalo europeo que sufre el cuadro azulgrana en los últimos años y Junior Minguella ha querido recordar que en 2017 el delantero francés pudo acabar vistiendo los colores del equipo culé.

"Mbappé fue ofrecido al Barça en 2017", contó Minguella en El Partidazo de COPE. Explicó que el acuerdo estaba "cerrado en 130 millones de euros más 25 millones en incentivos" y que, además, el salario de Mbappé estaría "entre 10 y 16 millones netos". Pero la directiva y los técnicos del Barça lo rechazaron y, sin duda, se equivocaron en alguna de sus prediciones: "Alguno llegó a decir que contra quién había empatado Mbappé".

Más en profundidad, Minguella contó que todo surgió a raíz de la salida de Neymar al PSG: "Sabíamos que Neymar tenía un acuerdo con el PSG y se iba para allí", dijo. Y añadió: "Neymar, seguramente por un bonus contractual, no había avisado de que se iba y el club decía que no quería dar ningún paso antes de que Neymar saliera". Se fue Neymar y llegaron las dudas: "Creen que les va mejor, por el tipo de juego, Dembelé".

Regalito para los haters e incrédulos. Cuando entenderemos que el enemigo de los barcelonistas no esta en casa? pic.twitter.com/ynPMhhscjb — Junior Minguella (@minguellajr) February 17, 2021

Las palabras del agente han dado lugar a todo tipo de reacciones y ha sido el propio Minguella el que ha aportado la prueba definitiva: una conversación de WhatsApp con Javier Bordas de fecha el 29 de agosto de 2017, dos días antes del fichaje del delantero por el PSG. Bordas, por entonces, era miembro de la junta directiva de Bartomeu.

En la conversación se aprecia como días antes, Minguella le pasó a Bordas el teléfono del presidente del Mónaco para, probablemente, hablar del traspaso de Mbappé. El día 29, la respuesta de Bordas llega, indicando que ni los técnico ni el 'presi' (Bartomeu) querían al futbolista, en aquel momento, del conjunto del Principado. La respuesta de Minguella fue demoledora: "No tengo muy bien valorados a vuestros técnicos, espero estar equivocado y que todo vaya bien". Y no, Minguella no se equivocaba.

Piqué agarra a Mbappé

¿Y el Madrid?

Volviendo a sus palabras de este martes, Minguella también habló de las posibilidades del Real Madrid para fichar a Mbappé en aquellos tiempos: "El Madrid no tuvo claro del todo ir -a por Mbappé- en aquel momento porque no tenía sitio en la plantilla. Y, de hecho, Kyliam prefería venir al Barcelona porque en aquel momento sale Neymar y él ve el hueco. En cambio en el Madrid estaban Bale, Cristiano, Benzema, etc", explicó.

