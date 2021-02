Zidane responde al guiño: "¿Francia? Es una posibilidad, algún día"

El Real Madrid afronta una nueva jornada de La Liga con ganas de seguir ampliando su racha de victorias tras ganar a Getafe y Huesca en sus dos últimos partidos. Los de Zidane buscan continuidad para tratar de recortar puntos al Atlético de Madrid y el Valencia será el rival que tengan en frente este domingo. El técnico francés compareció en rueda de prensa y se refirió al guiño de Le Graet para entrenar a Francia.

Zidane se midió a los medios de comunicación una vez más para analizar el próximo encuentro de su equipo y toda la actualidad que rodea al Real Madrid. Se sigue hablando del futuro de Sergio Ramos, que no renueva con el club, y el posible regreso de Bale tras la cesión al Tottenham, que no está yendo como se preveía.

Continuidad ¿con Ramos?

"Soy el entrenador del Real Madrid hoy en día. Lo que voy a hacer es aprovechar cada momento que tengo. Del futuro no se habla nunca y no se va a hablar. Es el presente y yo estoy aquí".

Zinedine Zidane, en un partido del Real Madrid en la temporada 2020/2021 EFE

Presión al Atlético

"Faltan 48 puntos. Vamos a pelear, a jugar bien al fútbol, a intentar ganar. Podemos controlar lo que hacemos en el campo y lo vamos a intentar danto todo en el campo".

Situación de Bale con Mourinho

"Como entrenador le deseo lo mejor, es un jugador del Real Madrid. Lo que pasé ahí, no lo sé, porque no estoy ahí. Lo que espero es que esté bien, porque siempre queremos que a nuestros jugadores le vaya bien".

Guiño de Le Graet

"De momento estoy aquí, disfrutando de lo que hago. En un futuro se verá, no se sabe nunca. Mi mente está en el aquí y ahora del Real Madrid".

Plaga de lesiones

"Estoy preocupado por las lesiones, sí. Lo hemos hablado muchas veces y no nos gusta tener a los jugadores. No voy a hablar de lo mismo. Queremos recuperar a los jugadores, como a Lucas Vázquez y a 'Carva'. Ojalá que poco a poco recuperemos a los demás, que nos hace falta".

Decide su futuro

"No. No es así. Son oportunidades y siendo del Madrid, que ya son casi 20 años que estoy aquí, y el club me ha dado la oportunidad de entrenar a este gran equipo. Quiero aprovecharlo Me gusta hablar y estar en el fútbol. Lo que pase en el futuro no se sabe. Tampoco tú (el periodista) sabes dónde estarás mañana".

Ascenso de canteranos

"Claro que sí. Lo bueno del Real Madrid es que tiene una cantera muy buena. Hay muchos que, antes de empezar con el primer equipo, tienen que irse a jugar un poco. Ya lo hicieron otros antes de esta manera. Lo importante es que ellos vean que algún día pueden estar en el primer equipo del Madrid. Tienen calidad para estar".

Rumores sobre fichajes

"No lo podemos cambiar. Afectados o no, sabemos las condiciones de estar en el Real Madrid. La presión es parte de nuestro trabajo. Nosotros, a lo nuestro".

La mejoría de Hazard

"Está mucho mejor de ánimo. Está contento de haber podido estar en el campo, porque eso es estar cerca del equipo. Quiere volver cuanto antes. No puedo decir exactamente, pero ojalá la próxima semana pueda hacer algo con el equipo".

Le 'llama' la selección

"Mi relación con Le Graet es buena. Nos conocemos desde 1998 cuando estaba en la liga francesa. Siempre ha sido así. La selección francesa puede ser un objetivo algun día. Ya lo dije hace diez años cuando empecé a trabajar, que era una posibilidad. Hoy en día estoy aquí y es mi deber pensar únicamente en lo que estoy haciendo aquí".

