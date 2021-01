Sergio Ramos y un nuevo pretendiente: el Manchester United se ve con opciones

Sergio Ramos sigue sin resolver su futuro y el central merengue está atrayendo suficiente interés de los grandes clubes. El camero aún no ha renovado y, hasta que no haya noticias sobre los avances de la negociación, aquellos que pretenden hacerse con sus servicios van cogiendo sitio. Uno de los últimos vinculados con el capitán del Real Madrid es el Manchester United, que lleva buscando central desde hace meses.

El conjunto británico ha sondeado el mercado en numerosas ocasiones. Sin embargo, sigue sin encontrar ese hombre que zanje las dudas en la línea defensiva. Por ello, según publica The Mirror, el United ha cogido posiciones para fichar a Sergio Ramos. Siguiendo esta información, Old Trafford sería el destino de mayor gusto para el madridista, que no vería con buenos ojos probar en Francia ni mucho menos en Asia.

Entre los pretendientes ingleses, el diario británico señala que clubes como el Liverpool, el Manchester City de Guardiola o incluso el Everton de Ancelotti estarían observando de cerca la situación de Sergio Ramos. Pero, pese a las numerosas posibilidades, The Mirror señala que el conjunto de Mánchester es el que más gusta al central.

Con él, el United acabaría con las cábalas sobre fichajes en el centro de la defensa y aseguraría una de las líneas que más dudas generan en la entidad. Ya hace unos meses se habló de la posibilidad de fichar a Raphael Varane, aunque el defensa galo está plenamente contento en el Real Madrid. Y, poco antes, los de Old Trafford también estuvieron cerca de hacerse con un Sergio Reguilón que terminó en el Tottenham.

Por delante quedan algunos meses donde el Real Madrid mantendrá la puerta abierta para la renovación de Sergio Ramos. Pero, hasta que se llegue a un acuerdo, el camero es libre para hablar con todos los clubes que quieran acometer su fichaje, de forma gratuita, a final de esta temporada en la que acaba contrato.

La situación del central

Tal y como contó EL BERNABÉU, el Real Madrid quiere que Sergio Ramos continúe en el equipo y de ahí que haya enviado varias propuestas para que el '4' renueve su contrato con el club capitalino. El cuadro blanco le trasladó una oferta para ampliar su vinculación durante un año más, pero que por la situación económica generada por la Covid-19 no sufriría ningún aumento de salario. Como publicó este periódico, sería manteniendo la cifra actual de 12 millones de euros anuales.

La otra opción para Sergio Ramos sería firmar una ampliación de dos años más con el Real Madrid y, en ese caso, reduciendo un 10% su salario con el primer equipo. Una disminución que se ha aplicado a otros cargos de la entidad y que se debe al golpe que ha dado la pandemia sanitaria a las arcas del club. Ramos tampoco dio su visto bueno a esa posibilidad y el club ya cuenta con posibles sustitutos.

Por ello, el camero optó por rechazar las propuestas y ponerse desde ese mismo momento en el mercado. El Manchester United, como apuntan en Inglaterra, no pierde de vista su situación.

