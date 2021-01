Ronald Araujo: "Mi agente no me dijo que una de las ofertas que tenía era del Real Madrid"

Mundo Deportivo ha entrevistado a Ronald Araujo, el jugador de moda en el Barcelona. El joven central uruguayo se ha asentado en los planes de Ronald Koeman y habla sobre su tiempo en el primer equipo. También desvela cómo se produjo la primera llamada del club azulgrana y descubre que el Real Madrid llamó a su puerta, aunque él no lo supo en el momento.

"Lo recuerdo. Estaba en Uruguay, estaba durmiendo la siesta, me acuerdo que fue un jueves y de repente tenía una llamada de mi representante. Sabía que estaba por Europa, pero no sabía dónde estaba. [...] Y me dice 'prepárate que te vienes para acá el domingo. Le dije 'para acá dónde'. Y me dijo 'prefiero no decírtelo'. Y le dije 'no, cuéntame'", cuenta sobre cómo se enteró de que le quería el Barça.

"Y me dijo que había una posibilidad de poder llegar al Barça, que también había otras ofertas, y yo muy feliz muy ilusionado me levanté, llamé a mis padres, que era lo primero que hacía siempre, y estaba muy contento pero había que esperar que se dieran más cosas para poder llevar al Barça", añade sobre ese momento.

Contacto entre Araujo y Cristiano Ronaldo por el que pitaron penalti Reuters

El Real Madrid le quiso también, pero Araujo no lo supo hasta después: "Había varias ofertas y en es momento no me dijo que una era del Madrid. Después más adelante sí supe que había una oferta del Madrid, así como de otros equipos, pero contento de haber llegado al Barça y seguir aquí".

Los consejos de Suárez

Entre otras de las cosas que cuenta, Araujo se acuerda de su compatriota Luis Suárez como el jugador que más consejos le dio al principio de su etapa como culé: "Los mejores consejos me los dio Luis Suárez. Me dijo que disfrutase del momento y que aprendiese de los mejores", cuenta sobre el ahora delantero del Atlético de Madrid.

Araujo también habla de su relación con Koeman: "Desde la pretemporada trabajamos bastante, el míster sabe bastante a nivel defensivo porque jugó ahí. Nos dice en cada entrenamiento cosas que hacer y cosas que corregir, miramos y analizamos vídeos de los partidos y de los goles en contra para poder corregir y que no vuelva a pasar", explica.

"Es una de las características que tengo, el carácter, el imponer, y creo que es algo lindo porque me ayuda a mí y ayuda al equipo. Me gusta estar hablando en todo momento", dijo sobre su perfil de líder.

