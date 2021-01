En Italia aseguran que la Fiorentina está interesada en Álvaro Odriozola

El Real Madrid no promete unos próximos mercados de fichajes muy entretenidos. Sin embargo, el capítulo de salidas podría hacer que el club tuviera que moverse para seguir contando con una plantilla compensada y equilibrada, algo que es básico para Zinedine Zidane y también para la propia entidad, que no es partidaria de plantillas cortas.

Por ello, de entre los jugadores del Real Madrid que podrían salir próximamente, existen varios nombres que están apuntados en rojos en la lista de posibles ventas del conjunto blanco. Además de los jugadores que están cedidos y que no están obteniendo el rendimiento esperado, en la actual plantilla también hay nombres que podrían tener las horas contadas.

Algunos de esos nombres pueden ser los de Isco Alarcón, Marcelo o Mariano, jugadores que están contando poco para Zinedine Zidane este año, ya que ni son titulares ni se encuentran entre los relevos más usados. Aún así, existen otros nombres que cuentan todavía con más papeletas para salir.

Isco y Militao luchan por una pelota

Es el caso de Álvaro Odriozola, el joven lateral derecho del Real Madrid que llegó al club blanco tras brillar en la Real Sociedad, equipo con el que alcanzó la selección española. El carrilero madridista se encuentra ahora en su segunda etapa de blanco, pero sigue con la misma suerte con la que concluyó la primera.

La dura realidad de Álvaro es que Zidane no cuenta en absoluto con él, ya que casi no lo ha utilizado esta temporada, y oportunidades ha tenido de hacerlo. Tras la lesión de rodilla de Dani Carvajal que le tendría dos meses fuera de los terrenos de juego, parecía que podía ser su momento. Sin embargo, a los pocos días, él también sufría una lesión muscular de gravedad que le dejó fuera incluso más tiempo que el lateral titular del equipo.

Ante la falta de ambos, y también de Nacho, que cayó lesionado en El Clásico, quién aprovechó su oportunidad para hacerse con el puesto fue Lucas Vázquez. El de Curtis ocupó el carril diestro hasta la vuelta de Carvajal, momento en el que pasó a jugar de extremo para continuar siendo titular.

Después de aquello, Carvajal se ha perdido algún partido más en el que Lucas y Nacho han sido los recambios utilizados por Zidane y no Odriozola, en teoría el lateral suplente y el recambio natural del jugador de Leganés. Sin embargo, ha quedado sobradamente demostrado que el técnico galo no confía para nada en el exjugador de la Real Sociedad.

Vinicius defendiendo a Odriozola

Este hecho no era nuevo, ya que Odriozola ya tuvo que salir cedido en el pasado en busca de los minutos que no tenía en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, su paso por el Bayern Múnich, a pesar de ganar el triplete, no fue satisfactorio en cuanto a lo personal, por lo que terminó regresando este verano a la disciplina del equipo blanco para ser el lateral derecho suplente. El Madrid lo veía con buenos ojos porque cubría un puesto en una época donde hacer fichajes era impensable.

Oportunidad en Italia

Sin embargo, la situación para el jugador es insostenible y ya se buscan alternativas para su futuro. Desde Italia llega el interés de un equipo histórico que podría estar interesado en apostar por el madridista. Tal y como apunta el periodista especializado en mercado de fichajes Di Marzio, la Fiorentina estaría interesada en hacerse con los servicios de Odriozola, quien querría contar con él desde este mismo mercado de enero en forma de una cesión hasta final de temporada. Sería un nuevo caso Jovic.

Ahora, el Real Madrid y el jugador deben valorar si esta oferta les satisface para llevarla a cabo antes de que concluya el mercado de fichajes. Odriozola no vería con malos ojos una salida, aunque tendría que decidir si prefiere salir en verano mediante un traspaso o marcharse en enero y disfrutar de minutos que le hagan recuperar la confianza.

[Más información: Florian Neuhaus levanta pasiones: apuntan a una guerra entre Real Madrid y Bayern por ficharle]