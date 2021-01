Así avanzan las increíbles obras del Santiago Bernabéu entre enormes montañas de nieve

Las obras del Estadio Santiago Bernabéu siguen prosperando a un ritmo realmente envidiable. El coliseo blanco está sufriendo una profunda remodelación y reestructuración que hará de él el estadio más completo, moderno y espectacular de todo el mundo. Sin embargo, todo lleva su tiempo, y por ello esta gran construcción necesitará de varios años hasta estar completamente finalizada.

No obstante, el hecho de que el público no pueda acceder a los estadios todavía está permitiendo que se trabaje a un mayor rendimiento y recortando los plazos previstos en un primer momento. De esta forma, la obra no debería alargarse más allá del año 2023, aunque las mejores previsiones podrían haber de menores plazos.

De momento, es el ritmo de construcción es imparable y todas las empresas que están trabajando conjuntamente y colaborando para todo vaya rodado siguen cumpliendo los plazos establecidos día a día en lo que está siendo todo un ejemplo de cooperación y trabajo colectivo. Las obras del Estadio Santiago Bernabéu son todo un acontecimiento que también tienen sus propios avances y su propio seguimiento.

Nieve junto a las obras del Santiago Bernabéu

Los últimos adelantos que se han realizado se han centrado sobre todo en la construcción de la Torre B, una de las joyas de esa primera parte de la obra. Este gran torreón, que se está construyendo a pocos metros de donde todavía se encuentra la torre antigua, tiene una espectacular forma de espiral, también conocida como serpiente, y que dará todavía un aspecto más espectacular, eficiente y vanguardista al nuevo Estadio Santiago Bernabéu.

Estos días, las obras siguen marcadas por los restos del temporal Filomena que ya parece abandonar la ciudad de Madrid. La capital de España ha estado sepultada varios días bajo la nieve y el frío, lo que ha hecho imposible que se continúe con el ritmo habitual de avance, aunque sí se han estado realizando trabajos paralelos. Además, el Real Madrid ha colaborado con la ciudad en la retirada de nieve de las calles cediendo maquinaria de la obra para estas labores.

De esta forma, el Santiago Bernabéu presenta un estado de calma después de la guerra, ya que en los aledaños del gran coliseo blanco se pueden ver todavía grandes montañas de nieve apiladas y retiradas para evitar que puedan molestar a las propias obras y a los ciudadanos que pasen y recorren los alrededores del estadio. Muchos se acercan para echar de menos a la que es su casa y para observar el impresionante progreso de las obras de remodelación del campo.

Avances en las obras de las torres del Santiago Bernabéu

Esas montañas de nieve han sido protagonistas durante muchos días y lo seguirán siendo producto del frío. Las temperaturas en la ciudad de Madrid y en gran parte del país seguirán siendo extremadamente bajas, por lo que estas grandes bolas de nieve permanecerán congeladas varios días más hasta que puedan ir derritiéndose o hasta que puedan ser retiradas por los operarios del ayuntamiento. Mientras tanto, siguen dejando una bonita estampa, producto de uno de los invernos que mayores bajadas de los termómetros ha traído gracias al temporal Filomena.

El césped retráctil

Junto a los avances en la Torre B, también se ha podido observar en un nuevo vídeo de Javier Caireta en su canal de YouTube el EL FULLOCK en las últimas horas cómo han llegado nuevos cargamentos de ferralla que formarán la armadura de la cueva del nuevo césped retráctil que habrá en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid podrá poner y quitar a su antojo el césped para evitar que este se deteriore.

Para ello, es necesario poder construir esta gran cueva que tendrá unos 30 metros de profundidad, para poder esconder así el propio terreno de juego. Gracias a esta ferralla, se construirá ese increíble armazón, protagonista en las obras como otras zonas más a la vista como la gran cubierta con sus cerchas y sus ya famosos T-Rex.

