Así fue el entrenamiento del Real Madrid antes del partido contra el Athletic de Supercopa

El Real Madrid completó una nueva sesión de entrenamiento en La Rosaleda con la mente puesta en el Athletic Club de Bilbao. El conjunto de Zidane, después de las protocolarias ruedas de prensa de Zidane y Luka Modric en representación del vestuario, el cuadro blanco saltó al césped para preparar las semifinales de la Supercopa de España que se disputarán este jueves.

La sesión comenzó con una pequeña charla de Zinedine Zidane. El técnico merengue reunió a todos sus jugadores en un círculo para dar las indicaciones habituales antes de cada sesión. Tras ese intercambio de palabras y órdenes del técnico madridista, la plantilla comenzó a realizar los ejercicios marcados.

El cuadro capitalino, con algo de risas y bastante frío, comenzó la tarde con una pequeña ronda de pases con la plantilla dividida en dos grupos diferentes. Tras ese calentamiento y prevención, los jugadores madridistas realizaron algunos rondos más, con ejercicios de conducción y series de pequeñas carreras. La jornada acabó con un partidillo entre los componentes del cuadro blanco, así como con un poco de práctica de lanzamientos a porterías y centros al área.

Zidane, además, pudo contar con todos sus jugadores a excepción de las bajas ya previstas horas antes. El técnico francés no tuvo en sus filas a jugadores como Dani Carvajal y Rodrygo, ambos lesionados y recuperándose hasta nueva orden. El lateral, eso sí, no está del todo descartado en caso de avanzar a la gran final de la Supercopa.

Tampoco estuvo Luka Jovic, protagonista de la rueda de prensa de Zidane por las dudas sobre su futuro. El delantero se marchará cedido al Eintracht, donde hasta su próximo entrenador ha dado detalles de su llamada telefónica del martes, cuando se estaba cerrando la operación. Sin embargo, Zidane subrayó que su ausencia se debía a problemas físicos y no confirmó su marcha del equipo.

Hazard durante el entrenamiento del Real Madrid

El Real Madrid se jugará el pase a la final de la Supercopa este jueves ante un Athletic que quiere asentarse tras la llegada de Marcelino García Toral. El técnico ha regresado a La Liga para cambiar la dinámica rojiblanca y tras su derrota ante el FC Barcelona en la jornada liguera, tienen ante el cuadro merengue una nueva oportunidad para dar un golpe en la mesa.

Zidane avisa

El entrenador merengue dio algunos detalles del planteamiento del Real Madrid ante el Athletic. Y el francés fue tajante: las sensaciones son "buenas". Y es que la preparación del Real Madrid en Málaga comenzó antes de lo previsto por la imposibilidad de viajar desde Pamplona hasta Madrid. El cuadro blanco, por el temporal Filomena, se trasladó directamente a Málaga para preparar la Supercopa.

Una situación que ha generado mucha polémica y que el técnico blanco no ha querido fomentar. "No voy a decir nada sobre lo que dijo. A mis jugadores y a mí solo nos importa el partido de mañana". Lo que tiene claro es que ganar no será un trampolín: "Siempre hay altos y bajos en una temporada y siempre se puede hacer mejor, eso es lo que vamos a tratar de hacer mañana".

