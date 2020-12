El mensaje de Pogba para cortar los rumores sobre el Real Madrid

Paul Pogba no quiere que se siga hablando de qué pasará con su futuro. El centrocampista francés se pusó en primera línea de los rumores él mismo cuando se propuso como fichaje del Real Madrid durante una concentración con Francia. Sin embargo, desde entonces se han sucedido las noticias sobre quién puede hacerse con sus servicios y cuál es su papel actual en el Manchester United. Una situación que le ha llevado a estallar en redes sociales.

El francés, que jugó los 90 minutos en el último duelo de los red devils ante el City, escribió en su cuenta de Instagram un mensaje muy claro respecto a los próximos meses de su carrera deportiva. Y lo hizo recalcando su fidelidad al Manchester United mientras vista la camiseta. "Siempre he luchado y siempre lucharé por Manchester United, mis compañeros de equipo y los fans".

Los comentarios y rumores "no es importante" en estos momentos. Y, además, "el futuro está lejos". "El hoy es lo que importa y estoy 1000% involucrado". "Siempre fuertes juntos... todo ha quedado claro entre el club y yo y eso nunca cambiará. Cuando no sepas lo que está pasando dentro no hables", ha concluido en un mensaje con notable repercusión en el mercado de fichajes.

Pogba acababa contrato este 2021, aunque existía una opción en su contrato de extenderlo hasta 2022. Las dudas respecto a lo que hará son notables y él es la primera vez que se pronuncia. Más todavía después de que su representante, en una entrevista, confirmara que la estancia del francés en el United ya había acabado. "Puedo decir que lo suyo con el United se ha acabado", explicó el representante Mino Raiola.

Semanas antes, el francés aseguraba que jugar en el Real Madrid era un sueño. "A todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día", subrayó durante una comparecencia con el combinado nacional.

Ahora, y después de estar en el centro de los focos constantemente, Pogba pide calma con respecto a su futuro. El Manchester United no atraviesa un buen momento en la Premier, donde se mantiene algo por encima de la zona media de la clasificación, y en la Champions League fue tercer, relegando su participación a la Europa League.

Pogba y la Covid

El virus ha afectado a medio planeta y Pogba fue uno de los muchos futbolistas que se contagió. Pese a que esto ocurrió en verano, la Covid-19 ha hecho mella en el centrocampista hasta el punto de no dejarle competir al máximo nivel. El propio Pogba reveló recientemente que se quedaba sin aire cuando entrenaba y que, hasta hace unas jornadas, no estaba preparado para jugar los 90 minutos al máximo nivel. Unas palabras que apenas se replican en el mundo del fútbol y que muestran la otra cara de la pandemia en el deporte.

