Casemiro se apunta a las otras dos finales

Estaba con todas las alertas puestas encima de él, pero Casemiro ha pasado limpio los dos últimos partidos sin ver una tarjeta amarilla. Frente al Shakhtar Donetsk directamente no jugó, así que no había ningún riesgo, pero frente al Sevilla sí. Después de que llegara a los dos duelos de esta última semana amonestado y con riesgo de suspensión, el brasileño no ha tenido ningún inconveniente y podrá estar ante Borussia Mönchengladbach y Atlético de Madrid.

Una gran noticia para Zidane. Las molestias ante el conjunto ucraniano privaron de verle sobre el campo, ya que solo se podía explicar que no disputase ni un solo minuto de ese encuentro con esa razón. Ante el Sevilla volvió a imponer su ley en el centro del campo y el muro volvió a recrearse en gran parte gracias a su trabajo. El técnico francés no puede privarse de la presencia del único pivote del equipo. Un soldado más para las dos finales que tiene aún por delante el equipo esta semana.

La presencia de Casemiro no se puede negociar. Es clave tanto en ataque como en defensa. Aunque es en esta última faceta donde más se le echa de menos por sus condiciones, es el encargado de liberar a Kroos y Modric, que ante el Sevilla vieron muy mejorado su rendimiento solo por esta circunstancia. Además de que es un argumento ofensivo a tener en cuenta, por su condición física en el balón parado y también con alguna incorporación en la que sorprende.

Karim Benzema y Casemiro, durante el entrenamiento en Kiev

Era trascendental que Casemiro no viera esa quinta amarilla, o la tercera en el caso de la Champions. Su partido en Sevilla fue impoluto para pasar desapercibido para el árbitro sin dejar de tener esa influencia tan peculiar sobre el equipo merengue. Sus problemas con el coronavirus y otras molestias han puesto en riesgo al equipo y han coincidido con algunas derrotas o empates esta temporada. El Real Madrid es mejor con él y eso es indiscutible.

Referente

Es un hombre con galones en la plantilla desde hace tiempo y eso también se nota sobre el césped. Su carácter y su veteranía pesan en la balanza para decantar los partidos hacia el interés del Real Madrid. De hecho, si viera una cartulina ante el Borussia se perdería el hipotético choque de ida de los octavos de final. Pero el primer objetivo es asegurar el pase a esa ronda y ahí estará el brasileño, para tratar de dar lo mismo que se vio este sábado en el Sánchez Pizjuán.

El equilibrio que tiene este equipo cuando él está en el campo hace plantearse hasta qué punto el Real Madrid ha tenido uno de los mejores centros del campo de la historia con Kroos, Modric y él. Con el croata entrado en años, el alemán con una gran carga de partidos y el brasileño superando esos problemas físicos, ante el Sevilla el madridismo volvió a tener otra ración de esa coexistencia perfecta que han mantenido estos tres en los últimos años. El objetivo es que esta sintonía lleve a los blancos a superar la crisis en la que se ha visto inmerso por los últimos resultados.

