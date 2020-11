El Real Madrid busca encarrilar la clasificación en Champions ante los fantasmas del Shakhtar

Zidane no encuentra explicación a lo que le está sucediendo a su Real Madrid en esta temporada. Pero no le queda otra que encontrar la tecla más tarde que pronto si no quiere verse en aprietos. En la Champions ya se vio contra las cuerdas, con el Shakhtar, su rival de este martes (18:55 horas), como principal responsable. Con el recuerdo de aquella noche aciaga en el Alfredo Di Stéfano y con el objetivo de olvidar los últimos traspiés en Liga, visitan Kiev para encarrilar la clasificación.

Las dos victorias frente al Inter de Milán han supuesto una inyección de moral, pero también han apagado las alarmas que sonaban con urgencia en el entorno blanco. Las opciones de estar en la siguiente fase se habían complicado de forma muy crítica. Ganando este martes, los blancos comprarían un billete para los octavos de final y ya solo se jugarían el primer puesto con el Borussia. El triunfo sería vital para los intereses en la máxima competición continental, pero también para estabilizar unas constantes que están en un desenfreno continuo.

No hay continuidad en el conjunto blanco desde comienzos del mes de octubre. Antes de esa derrota frente al Shakhtar y también contra el Cádiz, fue la última vez que el equipo encadenó tres triunfos seguidos. Desde entonces ha sido un ir y venir de derrotas, empates y victorias. La carga de partidos acumulados se está notando en las lesiones, agravado por los contagios por Covid-19 y Zidane no puede encontrar la estabilidad que sí tenía su plantilla tras el parón por la pandemia.

Vuelve Benzema

Parte de esa estabilidad puede pasar por el regreso de Karim Benzema. El francés ya está recuperado de esos problemas musculares que contrajo en Mestalla y vuelve a estar disponible para Zidane. Cuando sufrió estos problemas físicos, coincidiendo con un parón de selecciones, el francés venía de una fantástica racha goleadora. A pesar de esa derrota ante el Valencia, él abrió el marcador para los blancos. Antes, uno ante el Mönchengladbach, otros dos ante el Huesca y otro frente al Inter.

Karim Benzema, entrenando en solitario con el Real Madrid

Este regreso ha sido menos ilusionante para el técnico francés porque a la vez ha perdido a Eden Hazard. El belga ha vuelto a caer lesionado. Otro problema muscular, en esta ocasión en la pierna contraria al principio de la temporada, vuelve a apartar de la plantilla al destinado a ser jugador franquicia del Real Madrid. Sin suerte y sin continuidad, es muy difícil valorar su fichaje. La sombra de los Kaká', Arjen Robben y Gareth Bale empieza a caer sobre el nacido en una de las regiones de Valonia.

En cualquier caso, el francés se muestra tranquilo tras los rumores de que sufre un estrés que le provoca estas lesiones. "Es algo que le está pasando a otros equipos y nosotros tenemos que aguantar con las lesiones, no solo de Eden, sino del resto. ¿Si le afecta psicológicamente? ¿Si es por estrés? Él está fuerte, quiere hacer y puede hacer algo importante con nosotros, haremos lo mejor para que esté bien en breve tiempo", explicó el técnico. Mientras, Vinicius tendrá una nueva ocasión para reivindicar su posición en la entidad merengue.

Un extraño suceso

El brasileño estaba en el banquillo cuando una tormenta en forma de equipo ucraniano se avecinó sobre Madrid. Varios compatriotas suyos como Tete o Marcos Antonio brillaron por encima de lo que él debería haber hecho. Aún así, fue importante para el intento de remontada anotando un tanto en esa segunda parte en la que salió.

Vinicius Jr., durante el partido del Real Madrid en Mestalla LaLiga

Pasaron segundos desde que entró al campo, robó un balón y se fue hacia la portería para poner el segundo en el marcador. Pero su intervención en fuera de juego en la última jugada del partido en la que Valverde había conseguido anotar el empate supuso que los merengues cayeran.

Tres goles fueron muchos. Varane y Militao quedaron muy expuestos tras ese choque. Pero lo más curioso es que el Shakhtar no ha vuelto a marcar desde ese día. Cero tantos en los otros tres partidos que han pasado desde ese día, pero es que han encajado 10 goles del Borussia durante ese tiempo.

Aún así, están por encima de un Inter con los que, a priori, se jugarán la clasificación a la Europa League. Tienen opciones aún por seguir en la Champions y todas pasan por este choque. Creen que pueden volver a ganar a los blancos y utilizarán ese fantasma que aún ronda en la cabezas de los merengues para tratar de dar otra vez la campanada.

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

Shakhtar: Pyatov; Matviyenko, Bondar, Krivtsov, Dodo; Patrick, Stepanenko; Marlos, Solomón, Tete; Moraes.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard; Asensio, Benzema y Vinicius.

Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía)

Estadio: Olímpico de Kiev.

Hora: 18:55

