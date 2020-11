Nacho cierra la puerta de salida: "Me llegan ofertas, pero yo no quiero más que el Real Madrid"

Nacho Fernández puede presumir de ser un futbolista que ha jugado toda su carrera en el Real Madrid. Desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. Un jugador con el ADN madridista en sus venas y que pese a las muchas ofertas que ha recibido en los últimos años, siempre se ha mantenido firme en la idea de continuar en el club de Concha Espina.

El pasado verano volvió a especularse mucho con una posible salida del defensa, pero, como en las ocasiones anteriores, continuó formando parte del plantel merengue para la 2020/2021. Nacho no ha acabado de ser titular indiscutible, pero lo cierto es que en cada una de las temporadas que ha formado parte del primer equipo blanco, ha acabado siendo importante.

La lesión de Sergio Ramos le ha vuelto a abrir las puertas del once titular. Sobre ello fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido contra el Shakhtar Donetsk de la Champions League: "Sinceramente, siempre me he sentido un jugador importante en esta plantilla, aunque no juegue todos los partidos como Sergio Ramos. Siempre me he considerado una pieza importante porque no solo juego de central".

Nacho Fernández: "Como compañero, amigo y madridista, espero que Sergio Ramos renueve"

"Ahora por la lesión del capitán estoy jugando en mi posición y la verdad que me siento mucho más cómodo. Sobre la renovación de Ramos, como compañero, amigo y como madridista, espero que renueve. A mí todavía me queda contrato y siempre voy a luchar por un puesto, por supuesto", afirmó el defensa español.

Lealtad madridista

No solo se quedó ahí Nacho, sino que ha ido un paso más allá para demostrar su compromiso con el Real Madrid: "Si me espera más, no. Desde niño nunca pude soñar con esto, soñaba con jugar un partido y llevo más de 200. Todos los entrenadores han contado conmigo".

"No te voy a negar que en vez de jugar 20 o 25 partidos, me hubiera gustado jugar 50. Me llegan ofertas de equipos en las que podría tener cosas que aquí no tengo, pero yo no quiero más. No me cambiaría por nadie", sentenció un Nacho Fernández que reconoce así las ofertas que le han llegado, pero que confirma que por su cabeza solo pasa seguir disfrutando de poder jugar en el Real Madrid.

Nacho Fernández, en rueda de prensa de la Champions League

Su compromiso y buen hacer dentro de los terrenos de juego no pasa desapercibido para nadie, y mucho menos para Zidane. El entrenador francés ya reconoció este mes de noviembre que tanto el defensa como Lucas Vázquez merecen renovar: "Tanto Lucas como Nacho llevan aquí desde hace mucho tiempo y merecen quedarse aquí".

