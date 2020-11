Desvelan la rajada de Arturo Vidal que le costó la expulsión ante el Real Madrid

El Real Madrid consiguió una victoria de gran valor ante el Inter de Milán. Los de Zidane conquistaron Italia y se llevaron tres puntos que les dejan a un paso de los octavos de final. Tras un inicio complicado en la Champions League, el cuadro merengue ha retomado el vuelo. Los de Conte fueron muy inferiores y, en gran parte, como consecuencia de un error de Arturo Vidal.

El jugador chileno siempre está en el foco de la polémica. El centrocampista pasó por el Bayern Múnich y el FC Barcelona. Y en ambos clubes tuvo polémica con el Real Madrid. Igualmente, en ambos acabó saliendo malparado. Sin embargo, en este último encuentro entre el Inter y los de Zidane, una mala acción de Arturo Vidal condenó a los suyos y les complicó las cosas en la Champions League.

Corría la media hora de partido. El Real Madrid se gustaba y ya reinaba con un 0-1 en el marcador. Hazard, de penalti, había adelantado a la escuadra blanca al inicio del partido. Las sensaciones eran muy buenas y el Inter se veía claramente superado. Hasta que llegó una internada en el área y un posible penalti en la zona de dominio de Courtois. Con el VAR en funcionamiento, poco hay que temer. El colegiado Anthony Taylor no quiso no revisar las imágenes. No había penalti y se debía continuar.

Arturo Vidal se tira ante los jugadores del Real Madrid Reuters

Una decisión que no gustó en absoluto a Arturo Vidal. El chileno estalló contra el colegiado y se dirigió a él en unos términos poco apropiados. Es por ello que el árbitro optó por sacar la doble tarjeta amarilla y expulsar, en apenas unos segundos, al centrocampista del Inter. Gol TV ha desvelado las palabras que le costaron el castigo al chileno, confirmándose que no se dirigió como debía al colegiado.

"Tiene ahí la mierda del VAR para mirar y nada", espetó Arturo Vidal entre gestos de enfado. El veterano recibiría dos tarjetas amarillas y con más de la mitad del partido por delante dejó con uno menos a los suyos. El Real Madrid terminaría firmando una de sus mejores noches en lo que va de temporada y con un 0-2 que acerca y mucho la siguiente fase. El Inter, por su parte, se queda con dos tristes puntos y el último puesto de la clasificación. Dos duelos contra el Madrid, los dos perdidos.

El enfado de Vidal

Antes de conocerse estas declaraciones, el jugador del Inter ya había protestado en redes sociales. Vidal publicó una imagen donde mostraba su enfado por lo sucedido. Y sin ningún tipo de reconocimiento a su culpa por lo sucedido. Sin palabras, pero con imágenes que lo reflejaban, el chileno sacó a la luz su malestar por la actuación arbitral.

Arturo Vidal, que podría ser sancionado, se perderá como mínimo el próximo encuentro de la Champions League ante el Borussia. El conjunto alemán defenderá el liderazgo del grupo ante el acecho del Real Madrid. La última jornada será contra el Shakhtar, aunque si pierden ya se habrán quedado sin opciones de clasificarse. Sus dos puntos les sitúan por debajo de los ucranianos (4), Real Madrid (7) y Borussia (8).

