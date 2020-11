La IA predice la mejora de Martin Odegaard en el Real Madrid

Martin Odegaard se convirtió en miembro del primer equipo del Real Madrid para la temporada 2020/2021 después de sus cesiones en Holanda y en la Real Sociedad. Una inoportuna lesión le ha mantenido alejado de los terrenos de juegos los últimos partidos y hasta la fecha acumula 141 minutos divididos en cuatro encuentros de La Liga.

Olocip, sirviéndose de la Inteligencia Artificial, analiza el rendimiento que firmará el internacional noruego en el Real Madrid para la presente temporada. Para ello se sirve de los datos registrados del futbolista en la Real Sociedad la pasada campaña.

"La predicción de rendimiento es establecida mediante técnicas de Inteligencia Artificial y la modelación de la evolución del jugador en base a sus características específicas y el impacto en el equipo en contexto futuro", señala Olocip.

Odegaard, contra el Valencia LaLiga

En San Sebastián se convirtió en uno de los teóricos titulares y pilar del conjunto de Imanol Alguacil. Esto llamó la atención del Real Madrid. El plan inicial era que estuviese durante dos temporadas junto a los txuri-urdin, pero ante su espectacular rendimiento y la decisión de no acudir al mercado, su nombre ganó enteros.

Así se gestó su regreso a la casa blanca. Comenzó el curso siendo titular ante Real Sociedad y Betis, para después ser suplente y no volver a formar parte del equipo inicial de los merengues hasta el momento. Todavía no ha debutado en la Champions League, aunque la lesión de Fede Valverde le abre las puertas del once otra vez.

Ante este panorama, y conscientes de que el protagonismo del nórdico puede aumentar en las próximas semanas, Olocip predice cuál será el rendimiento del jugador. De hecho, esta predicción avala una mejora en el balance ofensivo de Odegaard respecto a la campaña anterior.

Más goles

Todavía no se ha estrenado como goleador en la 2020/2021, pero la IA señala que, sin contar con los lanzamientos de penaltis, la cifra goleadora de Martin Odegaard aumentará en un 0,165 respecto a su rendimiento en la Real Sociedad en la temporada 2019/2020.

Esto supone una estimación de entre cinco y seis goles por temporada jugando el cien por cien de los minutos, cifra que se reduce a los tres o cuatro goles por el 60 por ciento de los minutos disputados en La Liga. Más goles, pero menos asistencias con 0,216 pases de gol por 90 minutos. Esto supone entre siete u ocho con el cien por cien de los minutos jugados, o de entre cuatro y cinco con el 60 por ciento.

Centrocampista vertical

Olocip compara el rendimiento de Odegaard con el de dos de sus compañeros en la medular. Estos son Fede Valverde y Modric. En labores defensivas destaca también una mejora en conceptos como el ratio de entradas, pases bloqueados, recuperación de balones, intercepciones o despejes. Pero es en la creación de juego donde destaca en mayor medida.

Courtois, Kroos, Modric, Odegaard y Mendy entrenando con el Real Madrid

Mayor número de pases totales, verticales, frontales, atrás, en largo, así como de pases exitosos. Promediando, además, menos pérdidas respecto a su año en la Real Sociedad. Mientras que comparándolo con Modric y Valverde, el noruego es el jugador más vertical, algo muy significativo para el equipo de Zidane.

Olocip considera la construcción de juego como "la participación del jugador en la creación de cualquier jugada que finaliza en un disparo". En este aspecto fue el futbolista más importante en el equipo donostiarra, acabando como duodécimo del ranking en lo que se refiere a toda La Liga.

Martin Odegaard, durante el partido ante la Real Sociedad REUTERS

En el Real Madrid, su participación sería ligeramente superior. En La Liga, y hablando de 90 minutos, el rendimiento de Odegaard es mejor que los de sus compañeros en ataque. Ganando en cada una de las variables analizadas salvo la del ratio de regates, en la que se impone el '10' blanco.

0,216 asistencias por 90 minutos del noruego por las 0,141 de Valverde y 0,186 de Modric. En cuanto a goles sin penaltis, también destaca con 0,165 por los 0,126 del uruguayo y 0,132 de Luka. Tiros, pases en profundidad, verticalidad de los pases, pases de la muerte, faltas provocadas y regates totales también para Odegaard, quien se lleva la palma en centros con 3,191 por los 0,838 de Fede y 2,141 del croata.

En construcción de juego las variables están más repartidas entre los tres, mientras que en defensa destaca el poderío de Fede Valverde, tan solo superando Martin Odegaard a sus dos compañeros de vestuario en ser el que menos veces será regateado con 0,688, por los 0,943 del charrúa y 0,869 de Luka Modric.

