Zidane: "El responsable soy yo, pero no creo que el Valencia haya sido mejor que nosotros"

Victoria del Valencia ante el Real Madrid. Un triunfo muy polémico por varias jugadas puntuales que decantaron la balanza a favor del conjunto de Javi Gracia. En la acción previa al segundo gol de los ches, Cheryshev comete falta sobre Asensio; mientras que no existe el penalti de Marcelo sobre Maxi Gómez. Sobre todo ello ha hablado Zidane en rueda de prensa.

El técnico francés no ha querido entrar en polémicas con los árbitros. Fiel a su estilo, Zidane ha afiramdo que no se va "a meter", ya que considera que los colegiados "están ahí para hacer su trabajo". Tampoco ha querido debatir sobre las novedades en el once titular. Un once en el que llamó la atención tanto la presencia de Marcelo en defensa como la de Isco en el centro del campo.

Zidane se señaló como principal culpable de la derrota y aseguró que el equipo había entrado bien al partido, pero que a raíz del gol del empate cambió todo. "No hay justificación ni excusas. Yo creo que nuestro partido ha cambiado. Comenzamos bien, luego su gol del empate y después tres penaltis. Es un mal partido y un mal día para nosotros", ha afirmado el galo.

Rodrygo corre junto a la banda en la que sigue el partido Zinedine Zidane REUTERS

Análisis de la derrota

"Lo primero es que nosotros empezamos bien el partido, la primera media hora y es verdad que después del gol nos venimos un poco abajo, cambiando la dinámica de lo que veníamos haciendo y eso puede que sí sea un problema. Empezamos bien, pero después del empate ha acabado todo. Es un poco difícil".

Árbitros y el once

"Con los árbitros no me voy a meter, creo que están ahí para hacer su trabajo. Sobre el once, es mi trabajo. Cada uno puede opinar, pero todos son jugadores del Real Madrid y tienen que rendir. Hoy ha sido un partido complicado".

Sin excusas

Zinedine Zidane sigue el Valencia - Real Madrid desde la banda de Mestalla LALIGA

Bajón en defensa

"Nosotros sabemos que tenemos que estar fuerte defensivamente. Ofensivamente sabemos que tenemos jugadores para marcar la diferencia. Hoy ha sido un partido difícil a este nivel. Después del empate ha cambiado el partido y ha sido complicado".

Máximo responsable

"No creo que tácticamente hayan sido mejor ellos que nosotros. La única cosa es que empezamos bien, pero luego ha cambiado todo. Eso es difícil de entender para todos, pero claro que el máximo responsable soy yo porque soy el que tiene que buscar soluciones dentro del partido".

