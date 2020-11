El ataque del Real Madrid vuelve a vivir sin Hazard

El Real Madrid afrontará el duelo contra el Valencia sin Casemiro ni Eden Hazard por los resultados de las pruebas PCR previas al encuentro. Cuando se había asentado la HBA en el once de Zinedine Zidane, el francés se verá obligado a innovar en la última cita del 'Tourmalet' que este domingo coronará. Que los blancos se lleven el premio gordo de este frenesí de siete partidos antes del parón de selecciones depende de salir victoriosos de Mestalla.

Los merengues no pueden despistarse en esta última cita antes de que los jugadores se vayan con sus combinados nacionales para seguir con su buen momento de forma en el campeonato nacional. El Atlético de Madrid no frena con sus opciones a dar la sorpresa este año tan extraño en el que algunos equipos aún tienen partidos por disputar, por lo que los blancos necesitan la victoria este fin de semana para seguir al frente de la tabla junto a la Real Sociedad. Todo mientras el Barça se recuperó con la victoria frente al Betis.

Estos resultados de las pruebas del coronavirus han truncado una tendencia positiva en la plantilla blanca ya que parecía haberse establecido un once claro. En cualquier caso, se ha abierto la veda para que los más jóvenes y los que menos presión deberían de tener encima vuelvan a dar un golpe encima de la mesa.

Hazard y Casemiro celebran un gol con Sergio Ramos EFE

Si la baja de Casemiro abre la puerta a que Modric vuelva a ser titular y a que Martin Odegaard tenga minutos durante el partido de este domingo, en el ataque la salida a Valencia volverá a permitir que Zidane pueda apostar por los jóvenes sobre los que la entidad quiere edificar el futuro del club. También se abre la puerta a que el francés pueda recuperar otros nombres que parecían en el ostracismo como un Mariano que ha sufrido un problema físico en el principio de la temporada que no le ha permitido debutar aún.

La oportunidad

Las opciones del conjunto merengue para no alterar el plan que venía siendo la tónica en los últimos encuentros pasarían por situar en el once titular a Rodrygo Goes y a Vinicius Jr. Los brasileños salieron del último partido de Champions League como los salvadores al entrar en la segunda parte y fabricar la jugada que significó la victoria ante el Inter de Milán.

Rodrygo y Vinicius

Los minutos de los dos jugadores en las últimas oportunidades que han tenido saliendo desde el banquillo han sido positivos. Zidane ha seguido con su plan de cuidarles, de quitarles de la carga de responsabilidad que supone que esté sobre sus aún pequeños hombros la de que todas las victorias merengues lleven su nombre. Pero este domingo ambos podrían acompañar en el ataque que presente el Real Madrid en Mestalla a Benzema.

Recuperar a Jovic

El técnico francés también podría optar a una opción que aplicó en el inicio de la temporada y que ha olvidado en las últimas rampas del 'Tourmalet' de octubre. Luka Jovic formando delantera junto a Benzema, volviendo al 4-4-2 con el rombo en el centro del campo. El serbio ha pasado al ostracismo desde hace unos encuentros y el hecho de que no esté Hazard podría ser una razón para que el cuerpo técnico intente recuperarle.

Tras un verano convulso en el ataque en el que no estaba claro quiénes iban a ser los delanteros que acompañasen a Benzema para hacer de '9' durante el año, el joven serbio finalmente ha sido el elegido para ser la alternativa. Dos titularidades ante Betis y Valladolid y 12 minutos en la derrota ante el Cadiz no han servido para consolidarse aún en la primera plantilla del Real Madrid. En Valencia volverá a entrar en las quinielas, aunque no será el favorito para entrar en la terna por la titularidad.

