Vinicius desvela cómo se decantó por el Real Madrid y rechazó al Barça

Vinicius es hoy en día uno de los futbolistas más importantes del Real Madrid a pesar de su juventud. El brasileño se ha convertido en uno de los referentes en ataque gracias a su desborde y su velocidad. Ya sea como titular o como suplente, es capaz de desequilibrar partidos con un solo chispazo.

Así lo demostró el pasado martes ante el Inter de Milán, cuando salió en el segundo tiempo y en una de sus arrancadas letales le sirvió un balón excelente a Rodrygo para que este marcara el tanto de la victoria y cerrase la primera victoria del equipo en Champions.

Desde su llegada, Vinicius ha aportado frescura al equipo. Fue una gran noticia su llegada, ya que desde su debut en la cantera del club blanco, mostró ser algo completamente diferente al resto. Ahora ya lo saben todos los rivales, que le marcan desde la distancia para no ser devorados por su velocidad y que buscan siempre llevarle al suelo para minar sus enormes capacidades.

Rodrygo y Vinicius

Sin embargo, hace no mucho tiempo, Vinicius era un niño que despuntaba en el Flamengo y que tenía a media Europa detrás de sus servicios. Se trataba de un joven prodigio que llegó a jugar en la élite de Brasil cuando todavía era un crío y ni siquiera era mayor de edad. Pero su calidad y su driblig ya marcaban diferencias abismales con sus rivales.

Por ello, el Real Madrid se lanzó con todo a por su fichaje y entró en una dura batalla contra otros grandes equipos del fútbol mundial. Sin embargo, en la carrera por el brasileño quedaron tan solo dos aspirantes, el club blanco y el FC Barcelona. Los dos equipos españoles pujaron con mucha fuerza por llevárselo y el chico y su familia tuvieron que elegir en pocos días. No obstante, lo tuvieron muy claro.

"Cuando fui al Sudamericano sub17 mis padres se marcharon a Barcelona. Volvieron y dos días después se fueron para Madrid. Visitaron el club y miraron todo y sintieron que ese era el lugar". En ese momento, Vinicius ya tenía su preferencia: "Él siempre fue aficionado del Real Madrid y creo que eso tuvo su influencia".

Vinicius se decide

A pesar de eso, la duda seguía estando ahí, ya que el club catalán no se iba a rendir tan fácilmente. Sus agentes, que estaban inmersos en todas las negociaciones, han revelado en la serie sobre su vida que está emitiendo el brasileño, como se fraguó todo para que Vinicius terminase aterrizando en el Real Madrid.

Vinicius, contra el Borussia Mönchengladbach EFE

"Después del Sudamericano sub17 tuvimos cinco clubes de distintos países que vinieron y dijeron que estaban preparados para hacer una oferta", comentaba Frederico Pena, uno de los agentes. El otro agente, Lucas Mineiro, desvela la resolución: "Fred me llamó y me dijo. 'Tenemos que hablar con Vini'. Llegó la hora y tiene que tomar una decisión. Real Madrid o Barcelona. 'Ve y toma la decisión con tu familia'. Y él me mandó un mensaje muy simple y muy claro. "Vamos para el mejor del mundo, Real, papito".

De esta forma, Vinicius confirmó su gran decisión, la cual no le costó mucho tomar porque tenía absolutamente claro cuál quería que fuera su nuevo equipo: "El Madrid es el club más grande del mundo y el que más títulos tiene. Siempre seguí al Real Madrid. Y yo escogí dónde quería jugar. Antes de los partidos yo me ponía vídeos de Ronaldo y empezamos a ganar y ya siempre los veía. Miro jugadas que yo puedo usar e inspirarme".

