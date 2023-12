Olga Carmona rompe una lanza por Toril: "Nosotras somos las que damos la cara en el campo"

Olga Carmona vive unas Navidades muy diferentes. Lo hace como campeona del mundo y siendo la heroína en la final de Sídney, méritos que le valieron para ser elegida para presentar las campanadas de Canal Sur. En Sevilla, su ciudad, pasa estos días de parón en la competición.

La futbolista de la Selección y del Real Madrid ha dado una entrevista en La 1. Hace un repaso de su 2023, pero también se para analizar el momento de dificultades que atraviesa el equipo blanco a nivel de resultados. El último 'palo' fue decir adiós a las opciones de pasar de la fase de grupos en la Champions League.

En plena crisis, Olga Carmona ha defendido públicamente a Alberto Toril. El entrenador del Real Madrid Femenino ha sido el principal señalado por los resultados recientes, pero la defensa española cree que es injusto. En la entrevista, Olga rompe una lanza en favor de su técnico.

"Todo lo que pasa alrededor nuestra depende de nosotras y por eso somos la parte más responsable de todo lo que está pasando. En el fútbol siempre se señala al entrenador, no debemos buscar excusas, somos nosotras las que damos la cara en el campo, la cara más responsable de lo que está pasando somos nosotras", explicó Olga Carmona al respecto.

El Real Madrid fue eliminado de la Champions el pasado miércoles, con dos jornadas todavía por disputarse y habiendo sumado hasta ahora solo un punto (de 12 posibles). En Liga, el equipo sigue segundo. Sin embargo, las dos derrotas sufridas en los últimos cuatro partidos le ha llevado a estar empatado a puntos (27) con dos rivales (Levante y Madrid CFF) y el Atlético de Madrid a solo uno de distancia.

Olga Carmona confía en sus compañeras para salir adelante en la segunda parte de la temporada: "Estamos en un club ganador. Este año tenemos plantilla para competir por todo, es cierto que hemos tenido bajas muy sensibles como la de Caroline (Weir) de larga duración, que nos han hecho mucho daño. A la vuelta de Navidad, cuando recuperemos a todas, vamos a ser un equipo muy fuerte y vamos a volver a ser el equipo que queremos ser".

En lo personal, a pesar de las alegrías deportivas, 2023 ha sido un año complicado para Olga Carmona por la pérdida de su padre: "Me encantaría que pudiera estar y qué le voy a decir a un padre, que le quiero y que le echo de menos", dijo en La 1. Y añadió: "Él desde arriba me dio ese impulso y me ayudó, primero a meter ese gol y luego a que se pudieran todas las condiciones para ser campeonas del mundo. Sabía que se había dado algo especial porque cuando escuché a la árbitra pitar el final, miré a la grada donde estaba toda mi familia. Ahora creo firmemente en que él me ayudó".

