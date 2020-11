Vero Boquete no cumplirá el sueño del Real Madrid... de momento

La centrocampista española Vero Boquete se convirtió oficialmente este lunes en una nueva jugadora del AC Milan femenino, segundo clasificado en la Serie A, según informó su club en un comunicado oficial.

"Bienvenida @VeroBoquete. Centrocampista ofensiva, mejor goleadora de la selección española, Verónica es el último refuerzo para las 'rossonere' de míster Maurizio Ganz y llevará la camiseta número 87", se lee en la nota del Milan.

Boquete, nacida en Santiago de Compostela en 1987, llega al Milan tras su última experiencia en Estados Unidos con el Utah Royals, después de haber jugado también en España, Rusia, Suecia, Alemania, Francia y Asia.

Centrocampista offensiva, migliore realizzatrice nella storia della Nazionale spagnola, Verónica è l'ultimo rinforzo per le rossonere di Mister Ganz e vestirà la maglia numero 87! ️#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/xMbtaOoA0Z — AC Milan (@acmilan) November 9, 2020

La centrocampista gallega, de 33 años, también confirmó su fichaje por el Milan con un mensaje en italiano en su cuenta de Twitter. "Ciao Italia! Otro país, otra liga, una nueva aventura, un nuevo desafío", escribió.

El próximo partido del Milan en la Serie A será el 15 de noviembre en casa contra el Roma. El equipo de Ganz ganó seis de sus siete partidos ligueros y solo perdió contra el Juventus, líder del campeonato con el pleno de triunfos.

Deseo blanco

La delantera y excapitana de la Selección es un icono nacional siendo pionera en la promoción del deporte rey. El apellido Boquete siempre estará asociado a la marca España del fútbol femenino. Pero, desde que se confirmó que el Real Madrid iba a crear una nueva sección, sus ojos se fijaron en la entidad merengue. Las opciones de ser jugadora blanca estuvieron encima de la mesa, pero finalmente este interés no se llegó a rubricar.

En el verano de 2019 ya se mostraba ilusionada por la llegada de la entidad de Chamartín al fútbol femenino español en una entrevista en EL ESPAÑOL. "Mi teléfono está encendido y si hay algún interés estaré encantada de hablar y valorar la posibilidad. ¿Si me gustaría volver a España?, sí claro. Me gustaría ser futbolista profesional en mi país, es lo que he tenido que buscar y encontrar fuera desde hace 10 años. Sé que volveré, pero no se si será muy pronto, pronto o más tarde", explicaba la nueva jugadora del Milan.

Este mismo verano se volvía a mostrar con el mismo interés. "¿Qué diría si me llaman? Agradecería el interés y escucharía. Eso es lo que he hecho siempre durante toda mi carrera, con cualquier club. Siempre he dicho que después de tantos años fuera, volver a mi país y poder ser futbolista profesional sería una satisfacción y una muestra inequívoca de todo lo que hemos avanzado. Pero en esto de la vuelta siempre tiene que haber dos partes interesadas", exponía la española que finalmente se ha visto convencida de emprender una aventura en un país en el que no había jugado todavía.

