Juan Rodríguez ficha por el Real Madrid: otra perla del Dépor llega a La Fábrica

El Real Madrid sigue confeccionando las plantillas de su cantera para la próxima temporada, que contará con una importante novedad. Volverá a haber un Real Madrid C. Por ello, a Valdebebas no dejan de llegar jugadores nuevos y uno de ellos es el central gallego Juan Rodríguez (Vigo, 2002).

Llega libre tras acabar contrato con el Deportivo de La Coruña. La noticia de su fichaje ha sido adelantada por La Voz de Galicia, que informa que a priori el jugador se incorporará al Real Madrid C. Ha sido internacional en las categorías inferiores de la Selección y que apuntó durante mucho tiempo al primer equipo del Dépor.

El regreso del Real Madrid C es una noticia importante, aunque este curso se conocerá todavía al equipo con el nombre del club que se absorbe, el RSC Internacional. No habrá convenio de filialidad este año, por lo que actuará con un equipo independiente y no habrá movimientos hacia el Castilla y desde el Juvenil A.

Juan Rodríguez, en las categorías inferiores de la Selección

Juan Rodríguez reforzaría el segundo filial, al que ya se están incorporando algunos jugadores de la cantera del Real Madrid. Raúl Asencio, Fernando Guerrero o Vassi son algunos de ellos. Aún así, el central gallego intentará ganarse un puesto en el Castilla de Raúl para jugar en Primera RFEF, donde también juega el primer equipo del Dépor.

El RSC Internacional militará este curso en la Tercera RFEF, división que conoce Juan Rodríguez de haber jugado en ella con el filial del Dépor (el Fabril).

Juan es un central zurdo, que destaca en la salida del balón. Fernando Vázquez le vio potencial para ser importante en el primer equipo en el futuro, haciéndole habitual en la dinámica del primer equipo. Convocado para algunos partidos, nunca llegaría a debutar y acabó perdiendo algo de protagonismo.

También se le ha probado en el lateral izquierdo, aunque por altura su desempeño es más efectivo en el centro de la zaga. Donde tuvo un papel destacado fue en la Youth League de este año, en la que el juvenil del Dépor se quedó a las puertas de jugar la fase final de la competición. La última ronda del playoff se jugó ante el Dinamo Kiev en un Riazor a rebosar, pero el conjunto ucraniano ganó en penaltis.

Su despedida del Dépor

El pasado mes de junio, Juan Rodríguez se despidió del Dépor con una emotiva carta: "Hoy se cierra una de las mejores etapas de mi vida, y aunque despedirse de la que consideras tu casa no es fácil, me toca hacerlo. Llegué a Abegondo siendo un niño y nunca pensé en irme, pero el fútbol y la vida son impredecibles".

"No me puedo ir sin agradecer a todas las personas que desde que llegué a la residencia me ayudaron, incluidos compañeros, técnicos, utilleros y trabajadores del club. Aquí he vivido momentos únicos que no se me olvidarán nunca. Gracias afición por demostrarme tanto cariño, no me podré olvidar de ese día en Riazor delante de 20.000 personas. Me habéis hecho vivir el fútbol como lo soñaba", escribía.

Ahora comienza su aventura en el Real Madrid. No es el único llegado a Valdebebas este verano desde Coruña. Hay que recordar que uno de los fichajes 'de lujo' del Castilla es el delantero Noel López, considerada la gran promesa del club gallego.

